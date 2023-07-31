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В Подмосковье построят торгово-ресторанный центр с деревьями на фасаде

31 июля 2023, 17:40

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Рабочей группой Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержан облик объекта торговли с административными помещениями и фудхоллом, который планируется реализовать вблизи деревни Михалково, в городском округе Красногорск.

Четырехэтажный торгово-ресторанный комплекс площадью свыше 7,3 кв.метров станет точкой притяжения жителей и гостей региона.

«По проекту здание состоит из четырех этажей, включая подвальный. В нем разместятся фудхолл с кухнями разных направлений с посадкой от 255 посадочных мест, торговые павильоны в аренду, в том числе для продажи непродовольственных товаров, офисы, досугово-развлекательные зоны и площадки мастер-классов для разных возрастов», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.


Строительство объекта начнется в текущем году, а завершить работы планируется в 2024.

Реализация проекта создаст в округе 60 новых рабочих мест.

Объект будет иметь компактную многоугольную форму. На первом и втором этажах запроектирован атриум, который дает посетителям возможность видеть, что происходит на разных этажах. На всех уровнях будет доступ на летние террасы.

«Фасады комплекса украшены ажурными панелями с изображением деревьев. Сочетание клинкерного состаренного кирпича, металла, большого количества витражей создает яркий образ в стилистике лофт. Используемые цветовая гамма и материалы с натуральными текстурами позволяют гармонично вписать объект в окружающую застройку и в тоже время сделать его заметным и привлекательным», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В рамках благоустройства территории запланированы мероприятия по организации автомобильных и пешеходных связей, в том числе для маломобильных групп населения, парковочных мест, озеленения — устройство газона и кустарников, установка малых архитектурных форм.

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В ходе акции «Морская почта» в Петербурге было отправлено 10 тыс открыток
31 июля 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/oliviaelisa92

Во время акции «Морская почта» на Якорной площади в Кронштадте, которая проходила с 27 июля, было отправлено 10 тыс. открыток.
Отправить открытку в разные уголки страны могли как петербуржцы, так и гости города совершенно бесплатно.

«Очень много желающих отправить открытку. Были ребята из летних лагерей из Мариуполя, с Алтая, из Москвы, были гости из Белоруссии. В один из первых дней была девушка из Китая, она отправляла открытку по России, но с иероглифами. Очень разная компания собирается, но положительная», – приводит «Петербургский дневник» слова начальника отдела поддержки молодежных инициатив Кронштадтского дворца молодежи Анны Нужной.

Отмечается, что акция завершилась вчера вечером.

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#санкт-петербург
#акция
#письма
#культура
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В немецком университете начали обучать съемкам порнофильмов
31 июля 2023, 19:18

Фото: istockphoto/varunyu suriyachan

В Университете строительства и художественного конструирования Баухаус в Веймаре (Германия) в апреле был запущен элективный курс «Порно — это политика». Он состоял из 16 семинаров, а в качестве финального зачета студенты должны были снять готовый порноролик.
Целью курса было заявлено желание поставить под сомнение «гендерную иерархию в порноиндустрии» и представить новый взгляд на порнографию с феминистской точки зрения, передает «Лента.ру». На курс записались 20 человек, в качестве консультантов были привлечены порноактеры и художница, рисующая комиксы фривольного содержания.

Студенты в течение трех месяцев изучали технику съемок порно. Этот курс вызвал бурные и противоречивые обсуждения. Всплыла история американской преподавательницы старших классов, которая провела для учеников урок об анальном сексе и использовании секс-игрушек. Такое наполнение школьной программы вызвало недовольство у большинства родителей.

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#секс
#студенты
#курс
#германия
#университет
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Королева пехоты или всеобщее разочарование: что не так с БМП-3?
31 июля 2023, 19:04

Фото: кадр из видео/телеграм-канал Минобороны РФ

В народе её называют королевой пехоты, ласточкой и ребёнком с трудной судьбой. Бронемашина БМП-3 считается одной из самых продаваемых российских боевых машин, а её мощностям удивляются не только враги, но и сами россияне. Подробнее о плюсах и минусах бронемашины — в разборе «Радио 1».

История БМП-3

Боевая машина пехоты БМП-3 (Боевая Машина Пехоты) представляет собой многоцелевую боевую платформу, которую начали разрабатывать в Советском Союзе в 1977 году, и только в конце 1980-х годов её впервые испытали. Впервые широкая публика увидела новый БМП-3 во время парада на Красной площади 9 мая 1990 года. К тому времени машина уже успела хорошо зарекомендовать себя в воинских частях.

Технические характеристики БМП-3

БМП-3 является последователем БМП-1 и БМП-2, и включает в себя множество технологических улучшений, делающих её мощной и универсальной платформой для поддержки пехоты на поле боя. При работе над БМП-3 конструкторы учли опыт использования БМП-1 и БМП-2 в ходе войны в Афганистане. Этим машинам критически не хватало защищённости — они были очень уязвимы не только перед гранатомётами, но и крупнокалиберными пулемётами моджахедов. Усовершенствованную боевую машину от своих предшественников отличает оригинальный корпус. Лобовая броня выдерживает попадания снаряда ЗУБР6 калибром 30 мм с дистанции 200 метров. Крыша и борта выдерживают пулю Б-32 калибром 12,7 мм с дистанции 100—200 метров.

БМП-3 имеет главное и дополнительное оружие. Первое – это 100-мм пушка 2А70, способная стрелять противотанковыми ракетами и снарядами с различными типами боеприпасов. Второе — 30-мм автоматическая пушка 2А72, пулемёт КПВТ калибра 7,62 мм, автоматический гранатомёт.
Фото: IStock/~UserGI1563252
БМП-3 обладает универсальностью и эффективностью в различных условиях боя, включая ведение огня по наземным и воздушным целям, обеспечение огневой поддержки пехоты, а также выполнение разведывательных и различных боевых задач. Машина способна усиливать боевую мощь пехотных войск и улучшать их шансы на успех в бою.

Минусы БМП-3

Принципиальным отличием БМП-3 от своих предшественниц её силовая установка. У этой модификации машины она расположена сзади, что увеличивает обзор механику-водителю и делает двигатель менее уязвимым. При этом, некоторые десантники считают это больше недостатком, чем преимуществом. Военные сетуют на то, что при выходе из машины приходится буквально перешагивать через её двигатель.

Также БМП-3 известна своей способностью стрелять на плаву. Однако некоторые эксперты тоже считают это небольшим минусом. По их мнению, отсутствие этой возможности сделало бы машину легче и манёвреннее.
В распоряжении ВС РФ сегодня порядка 500 БМП-3. Активно их закупают и другие страны, в том числе Ирак, Венесуэла, ОАЭ.

Однако, в российских войсках за БМП-3 закрепилась не лучшая репутация. Виной тому стала война в Чечне, где эти бронемашины показали себя не с лучшей стороны. Тогда технику использовали не в качестве десантной машины, а в качестве танка.

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#оружие
#вс рф
#машина
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На Лобненском шоссе смонтировали пролёт надземного перехода
31 июля 2023, 18:47

Фото: Минтранс МО

На пересечении Лобненского шоссе с ул. Промышленной завершили монтаж пролёта надземного пешеходного перехода, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Монтаж конструкции длиной свыше 47 м проводился по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Масса металлоконструкций превысила 62 тонн. Новый переход обеспечит безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будет оборудован с учётом потребностей маломобильных граждан», – поделился планами зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
До конца года будет построен ещё один надземный пешеходный переход – в районе 2-го Северного проезда. Работы проводятся в рамках реконструкции Лобненского шоссе. Полностью завершить реконструкцию планируют в IV квартале этого.

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#минтранс мо
#пешеходный переход
#пожарная безопасность
#алексей гержик
#шоссе
#лобня
#подмосковье
#московская область
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Российские учёные сфотографировали необычное явление в Арктике
31 июля 2023, 18:24

Фото: iStock/Biletskiy_Evgeniy

Российские учёные сфотографировали белую радугу. Об этом сообщается в группе экспедиции «Арктического плавучего университета – 2023» в социальной сети «ВКонтакте».
Учёные следовали к мысу желания на судне «Михаил Сомов» и заметили необычное явление. Белая, или как её ещё называют, туманная радуга часто появляется в Арктике. Она появляется всего на несколько секунд.

Участница экспедиции Юлия Смирнова рассказала, что такая радуга, в отличие от привычной нам, формируется не на каплях дождя, а на более мелких частичках тумана.

Ранее сообщалось, что российские полярники впервые вырастили арбузы в Арктике. Удалось собрать урожай из восьми плодов.

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#арктика
#природа
#туман
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Путин подписал указ о подготовке празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне
31 июля 2023, 18:09

Фото: iStock/OlgaKorica

Указ о подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
На празднование 9 мая в 2025 году будут приглашены главы других государств. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что в этом году иностранные коллеги не приняли участие, поскольку дата не круглая.

В подписанном указе написано, что все праздничные мероприятия будут планироваться с учётом «всемирно-исторического значения победы». Также будут отдельно организованы торжества в честь знаковых событий ВОВ.

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#парад победы
#9 мая
#юбилей
#владимир путин
#великая отечественная война
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Психиатр Нурисламов назвал первые признаки маньяка
Психиатр Нурисламов рассказал, как не попасть в руки маньяка
31 июля 2023, 18:06

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, который похитил её 14 лет назад. Все эти годы мужчина насиловал жертву и держал в запертой комнате частного дома. На территории дома следователи нашли останки ещё одной девушки. Руководитель медицинского холдинга, врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал «Радио 1», как распознать маньяка на стадии знакомства.
По словам специалиста, маньяка распознать достаточно сложно, особенно простому гражданину. Чаще всего такие люди не вызывают подозрений, так как скрывают свои чувства внутри. Однако есть всё же несколько маркеров, которые могут сигнализировать об опасности. 
«Какие-то косые взгляды, недоговорённости, обмолвки, проверки вас на реакцию, на то, как вы будете достигать свободы, рассказ о чем-то подобном», — рассказал специалист. 
Помимо прочего преступники зачастую не любят людные места. Они стараются не привлекать к себе внимание и встречаются с жертвой в пустынных местностях. 
«Мы себя обезопасить можем только, если мы встречаемся на людях. Если это маньяк, он будет стараться избегать людным мест. Но если маньяк с двойственной сущностью, то выявить его будет очень сложно», — сказал Нурисламов.   
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#преступники
#маньяк
#люди
#психиатр
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Рождаемость на Украине упала до рекордно низкого уровня с 1991 года
31 июля 2023, 17:40

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

За первую половину нынешнего года на Украине родились 96 175 детей, что на 28% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году рождаемость в стране достигла рекордно низкого уровня за весь период с момента провозглашения независимости в 1991 году.
Спад рождаемости на Украине стабильно наблюдается с 2013 года, примерно на 7% в год. Но после февраля прошлого года начался самый серьезный кризис, сообщает украинский портал «Опендатабот». Например, в этом году рождалось примерно 16,1 тысячи детей, тогда как до 2022 года эта цифра колебалась в районе 21-23 тысяч в месяц.

В июне аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ) сообщил, что население Украины сократилось до 29 миллионов человек, а рождаемость вдвое ниже показателя, который необходим для поддержания населения на существующем уровне. По оценкам УИБ, с начала 2022 года население страны сократилось на 8,6 миллиона человек.

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#страны
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#население
#кризис
#рождаемость
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Воробьёв: к 1 сентября в Подмосковье откроют 23 новые школы и 13 детсадов
31 июля 2023, 17:27

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

К новому учебному году в Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию 129 образовательных объектов. Сейчас в регионе достраивают школы и детсады или заканчивают в них капремонт, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Откроем 23 новые школы на 15 тыс мест в 17 городских округах по госпрограмме. Самая большая – школа на 2,2 тыс мест в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Две школы по 1,1 заработают в Шатуре и в деревне Погорелки. Шесть объектов в Истре, Красногорске, Мытищах и Коломне и Рузе уже готовы», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале. 
Также, по его словам, будут запущены на полную мощность три образовательных кластера: «Физтех-лицей» в Долгопрудном, «Примаковка» в Одинцове и Технолицей в Истре. Ещё 63 школы и три колледжа откроют после капремонта.

Помимо этого, по словам губернатора, будут введены 13 детсадов на 3,7 тыс мест в девяти муниципалитетах. Строительство сада на 250 мест в Королёве уже завершено. Он войдёт в большой образовательный кластер со школой на 825 мест, который запустят к 1 сентября.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#школы
#детский сад
#образование
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Подмосковье ищет медработников