В Подмосковье появилась бабочка, живущая при 15-градусных морозах

Фото: Комлесхоз МО
В Подмосковье заметили серых бабочек, не обращающих внимание на похолодание и снег с дождём. Это не непарный шелкопряд, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Непарный шелкопряд этим летом держал в страхе юго-восток региона. Похожие на них поздние морозостойкие бабочки менее опасна. Это зимние пяденицы, которые живут поздней осенью и ранней зимой и не боятся морозов до -15°С», – пояснил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.На стадии гусениц вредитель наносит ущерб многим растениям. Сначала гусеницы съедают на захваченном дереве почки, а потом и листья. Пяденица поражает в основном фруктово-деревья - яблоню, грушу, сливу, вишню. Однако достаётся от них и лиственным породам деревьев и кустарников.
Уничтожать гусениц нужно всеми доступными способами – от сбора с листьев до обработки инсектицидами.
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Лора Луганская