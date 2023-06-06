В Подмосковье появились новые площади для хранения

В Балашихе построили склада хранения бытовой и хозяйственной продукции, техники, изделий из керамики и других непродовольственных товаров

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию склада хранения непродовольственных товаров в Балашихе, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Инвестиции застройщика ООО «Агора» составили 25 млн рублей.





Объект складского типа площадью 1294 кв. метра предназначен для хранения непродовольственных товаров: бытовой и хозяйственной продукции, техники, изделий из керамики и другого. В здании оборудована современная стеллажная система, а также применено функциональное зонирование. Помимо бытовых и технических помещений имеется погрузочно-разгрузочная зона, рассчитанная на прием до четырех фур. Реализация проекта принесла городскому округу Балашиха 20 рабочих мест.

Строительство и введение в эксплуатацию объекта реализовывалось при помощи Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.

Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.Все услуги Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.