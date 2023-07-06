В Подмосковье появится 26-е предприятие по переработке рыбы

Фото: пресс-служба министерства Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Застройщиком проекта выступит ООО «Салимекс»/«Salymex», инвестиции которого составят свыше 500 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В трехэтажном здании предприятия площадью свыше 4 тысяч кв. метров разместятся: основное сырьевое отделение, производство, зона разгрузки-выгрузки товаров, а также зал экспозиции и реализации продукции, административные и хозяйственно-бытовые помещения — гардеробные, душевые, кладовые для хранения одежды, комната приема пищи, комната обогрева и отдыха, кабинет врача, процедурный кабинет и помещение диспетчерской, также оборудуют склад с холодильными и морозильными камерами.
Завершение строительства намечается на конец 2024 года. Реализация проекта создаст 82 новых рабочих места.
Предприятие будет работать в две смены, поставки рыбы – 16 тонн в сутки.
В настоящее время в Подмосковье располагаются 25 рыбных предприятий.
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