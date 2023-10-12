В Подмосковье появятся 12 новых судебных участков

Фото: Мособлдума
В Подмосковье на фоне увеличения численности населения появятся 12 новых судебных участков. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы, говорится в телеграм-канале регионального парламента.
«Предлагается создать в Московской области дополнительно 12 судебных участков и соответственно, 12 должностей мировых судей в тех районах, в которых высокая численность населения», – пояснил руководитель главного управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области в ранге министра Антон Шестаков.Таким образом, общее количество судебных участков и число мировых судей в Подмосковье составит 374.
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Лора Луганская