В Подмосковье практикуют межведомственное электронное взаимодействие

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Московской области
Жители Московской области могут направлять в адрес подразделений ГУФССП России по Московской области исполнительные документы в электронном формате.
Жители Подмосковья, имеющие вынесенные в отношении себя судебные решения, имеют возможность обратиться в адрес суда с письменным ходатайством о направлении электронного исполнительного документа в службу судебных приставов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ГУФССП России по Московской области.
Исполнительные документы будут подписаны усиленной квалификационной подписью судьи.
Подать заявление об отправке исполнительного документа в электронном виде можно на сайте суда.
Введение электронных исполнительных документов исключило риск потери документов и данных, сократило сроки получения документа.
В 2023 году отправлено около 600 тысяч электронных исполнительных документов.
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Исполнительные документы будут подписаны усиленной квалификационной подписью судьи.
Введение электронных исполнительных документов исключило риск потери документов и данных, сократило сроки получения документа.
В 2023 году отправлено около 600 тысяч электронных исполнительных документов.
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Алиса Сергиенко