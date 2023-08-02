В Подмосковье принят закон о бесплатной медицинской реабилитации участников СВО

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С февраля 2023 года реабилитационный центр «Ясенки» принял 48 вернувшихся со спецоперации бойцов, которые прошли там реабилитацию.
«Центр продолжает укомплектовываться. На средства регионального бюджета — 36 млн рублей — уже закуплено новое оборудование: тренажёры для ходьбы, барокамеры, спецаппараты. Уже есть компьютерный и симуляционный классы. Последний, например, создан, чтобы помочь бойцам полноценно передвигаться и научится пользоваться техническими средствами реабилитации. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва будет открыт бассейн для восстановительных процедур», — рассказал Секретарь Московского областного отделения партии, спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.Для бойцов доступно девять программ восстановления здоровья и утраченных функций при ампутации, нарушениях опорно-двигательного аппарата, а также профилактика посттравматических расстройств.
На базе Центра реабилитации работает «Центр ZOV» партии «Единая Россия», где бойцы, получившие ранения, могут помимо медицинской помощи, получить консультации юриста, психолога и социальных работников.
«Мы делаем всё, чтобы не оставлять без внимания участников СВО и ветеранов. Их здоровье для нас в приоритете и я рад, что уже есть реальные результаты нашей помощи», — добавил Брынцалов.Как получить услугу реабилитации в центре «Ясенки» можно узнать на официальном сайте Мособлдумы.
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