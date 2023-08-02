В Подмосковье принят закон о бесплатной медицинской реабилитации участников СВО

Компания НПО «Гидроприводспецмаш» планирует получить разрешение на строительство от министерства жилищной политики Московской области, в этом поможет Центр содействия строительству при Правительстве региона области. Проект ведёт персональный менеджер, который будет сопровождать его на всех стадиях реализации.

НПО «Гидроприводспецмаш» осуществляет научно-технические исследования, проектно-конструкторские разработки, заводское производство и полевые испытания образцов новой техники и технологий для работы по содержанию железнодорожных путей в тоннелях и на открытых участках метрополитенов. Объект общей площадью 0,7 га позволит компании нарастить складские мощности.

После получения разрешения на строительство, работы будут реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

Читайте также:

Подмосковный Технопарк «Импульс» построит цех для обработки металла.

Производственно-складской комплекс построят в Серпухове.