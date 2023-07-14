В Подмосковье приступят к сносу 6 аварийных объектов

Фото: istockphoto / Media Raw Stock
Работа по выявлению и ликвидации аварийных объектов и объектов незавершенного строительства ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
«По ним получены необходимые технические заключения, подтверждающие аварийность, здания готовятся к демонтажу», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Читайте также:
Воробьёв поставил задачу досрочно расселить аварийные дома в Подмосковье.
Глава округа Пушкинский доложил Андрею Воробьёву о проектах расселения аварийного жилья.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил ключи от квартир 28 переселенцам из аварийного жилья в Больших Вязёмах.