В Подмосковье продолжается прием заявлений для участия в ДЭГ

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября для удобства жителей Подмосковья.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель Московской области, который:
— обладает активным избирательным правом;
— имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
Общественная палата Московской области уже начала набор и обучение наблюдателей к единому дню голосования.
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Голосование состоится с 8 по 10 сентября для удобства жителей Подмосковья.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель Московской области, который:
— обладает активным избирательным правом;
— имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
Общественная палата Московской области уже начала набор и обучение наблюдателей к единому дню голосования.
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Дистанционное электронное голосование поможет вернуть интерес к выборам.
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Алиса Сергиенко