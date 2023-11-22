В Подмосковье продолжается прием заявок на областной конкурс журналистов

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В Подмосковье продолжается прием заявок на конкурс «Лучший по профессии в сфере средств массовой информации». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
На конкурс принимаются работы журналистов о Московской области и её жителях,которые поднимают важные проблемы социально-экономической и культурной жизни Московской области и способствуют воспитанию у граждан любви к своему региону, бережному отношению к его истории и традициям.
Заявки с конкурсными материалы принимаются до 30 ноября 2023 года включительно. Кроме этого, материалы обязательно должны быть размещены на интернет-сайтах СМИ или информационных агентств, в теле- или радиоэфирах, в соцсетях в период с 1 января 2023 года по 30 ноября 2023 года.
Победители будут определять в категориях «телевещание», «радио», «сетевые СМИ» (интернет-сайты) и «социальные сети/личные блоги» (при условии не менее 5000 подписчиков аккаунта/блога).
Стоит отметить, что отбирать победителей будут по наличию в материалах нового образа Московской области как территории успешного социально экономического развития,за популяризацию в СМИ и соцсетях исторического и культурного наследия Подмосковья, а также за сохранение и формирование патриотических ценностей в обществе.
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Заявки с конкурсными материалы принимаются до 30 ноября 2023 года включительно. Кроме этого, материалы обязательно должны быть размещены на интернет-сайтах СМИ или информационных агентств, в теле- или радиоэфирах, в соцсетях в период с 1 января 2023 года по 30 ноября 2023 года.
Стоит отметить, что отбирать победителей будут по наличию в материалах нового образа Московской области как территории успешного социально экономического развития,за популяризацию в СМИ и соцсетях исторического и культурного наследия Подмосковья, а также за сохранение и формирование патриотических ценностей в обществе.
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Мира Полтева