В Подмосковье продолжают обучать наблюдателей для выборов-2023

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На семинаре презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России. Это свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В документе пошагово расписан порядок действий наблюдателя в ходе трёхдневного голосования.
«В 2018 году коллеги из Общественной палаты РФ предложили так называемый «Золотой стандарт». Это чек-лист, в котором проанализировано всё: и выборное законодательство, и права и зона ответственности наблюдателя. Основываясь на этот документ, мы проводим обучение. Сейчас этот чек-лист оптимизируется и в него уже добавился раздел по дистанционному электронному голосованию», — сообщила Первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева.Обучающие семинары проводятся в различных муниципалитетах и включают в себя широкий спектр тематик, необходимых для качественного обучения и подробного понимания процесса наблюдения за ходом голосования.
«Наблюдатель должен был квалифицирован, мы делаем акцент на компетентность», — добавила Татьяна Дмитриева.В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября для удобства жителей Подмосковья.
Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель Московской области, который:
— обладает активным избирательным правом;
— имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
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