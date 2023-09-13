В Подмосковье пройдёт ещё один сезон «Уроков цифры»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Проект поможет детям ознакомиться с популярными IT-профессиями в легкой, игровой форме. В прошлом году в акции приняли участие более шести тысяч лагерей во всех регионах России.
В связи с повышенным интересом к IT-профессиям, темой первого «Урока цифры» станет использование ИИ в различных сферах экономики.
Участникам урока расскажут, как новые технологии помогают развивать промышленность, строительство, транспортную систему, сельское хозяйство, здравоохранение и многие другие области.
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