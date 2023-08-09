В Подмосковье пройдет олимпиада для собак и их хозяев «Дог-Олимп»

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С 10 по 13 августа 2022 года в Московской области состоится фестиваль соревнований по дисциплинам дрессировки и спорта с собаками «Дог-Олимп».
Виды, которые будут представлены на соревнованиях:
— танцы с собаками;
— аджилити;
— служебное троеборье (IGP);
— ралли-обидиенс;
— ноузворк;
— обидиенс.
В рамках фестиваля пройдут Всероссийские соревнования по национальным видам дрессировки: ОКД, ЗКС и Двоеборье (ОКД + ЗКС).
Ведомство сообщает, что ожидается участие около 250 собак со всех страны.
Зрители «Дог-Олимп» смогут узнать больше о мире спорта с собаками и пополнить копилку знаний о породах собак. Также, в рамках чемпионата будет возможность подобрать подходящего четвероногого друга.
Мероприятие будет проходить в конноспортивном центре Maxima Stables в деревне Горки Сухаревские. Начало в 10:00.
Узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте. Там же размещена схема проезда.
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Алиса Сергиенко