В Подмосковье пройдет серия тренингов для предпринимателей

Для подмосковных предпринимателей проведут серию бизнес-тренингов. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.

Тренинги будут проходить в центре «Мой Бизнес» Московской области с 7 по 15 ноября.

Участвовать в семинарах могут как действующие предприниматели Подмосковья, так и физлица, которые только хотят начать заниматься бизнесом.





Участники прослушают лекции по таким темам, как «Кем и чем управляет руководитель при реализации социального бизнес-проекта, чтобы получить результат на 100 %», «Как получить максимум пользы от гранта для социальных предпринимателей и сдать отчет с первого раза», «Источники финансирования для запуска и развития проектов социальных предпринимателей» и «Грантрайтинг «От идеи до результата».



Предпринимателей научать как правильно улучшать результаты своих проектов, избегать ошибки во время сдачи отчетов и составлять выигрышные гранты.

Стоит отметить, что зарегистрироваться на тренинги можно на официальном сайте центра «Мой Бизнес».