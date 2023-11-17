В Подмосковье пройдут акции памяти жертв ДТП

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В Московской области пройдут памятные мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП. Об сообщила пресс-служба ГИБДД Московской области.
Всемирный день памяти жертв ДТП проводится в третью неделю ноября. в этом году в Подмосковье памятные акции пройдут 26 ноября.
В 2023 году в России произошло более 110 тысяч ДТП, в которых пострадали более 137 тысяч человек получили ранения, а 11,8 тысяч – погибли.
Стоит отметить, что большинство ДТП произошли по вине водителей, нарушающих правила дородного движения. Самыми частыми нарушениями стали несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, а также управление транспортным средством с признаками опьянения.
В преддверии Дня памяти жертв ДТП Госавтоинспекция проведет ряд акций на тему безопасности дорожного движения, которые обратят внимание граждан на количество людей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Кроме этого, ряд муниципалитетов проведет обучение со студентами и курсантами автошкол, которые посетят автостоянки, где размещены разбитые после ДТП автомобили.
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В 2023 году в России произошло более 110 тысяч ДТП, в которых пострадали более 137 тысяч человек получили ранения, а 11,8 тысяч – погибли.
В преддверии Дня памяти жертв ДТП Госавтоинспекция проведет ряд акций на тему безопасности дорожного движения, которые обратят внимание граждан на количество людей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Кроме этого, ряд муниципалитетов проведет обучение со студентами и курсантами автошкол, которые посетят автостоянки, где размещены разбитые после ДТП автомобили.
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Мира Полтева