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В Подмосковье пройдут акции памяти жертв ДТП

17 ноября 2023, 14:59
Фото: istockphoto / sergeyryzhov

Фото: istockphoto / sergeyryzhov

В Московской области пройдут памятные мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП. Об сообщила пресс-служба ГИБДД Московской области.
Всемирный день памяти жертв ДТП проводится в третью неделю ноября. в этом году в Подмосковье памятные акции пройдут 26 ноября.

В 2023 году в России произошло более 110 тысяч ДТП, в которых пострадали более 137 тысяч человек получили ранения, а 11,8 тысяч – погибли.


Стоит отметить, что большинство ДТП произошли по вине водителей, нарушающих правила дородного движения. Самыми частыми нарушениями стали несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, а также управление транспортным средством с признаками опьянения.

В преддверии Дня памяти жертв ДТП Госавтоинспекция проведет ряд акций на тему безопасности дорожного движения, которые обратят внимание граждан на количество людей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Кроме этого, ряд муниципалитетов проведет обучение со студентами и курсантами автошкол, которые посетят автостоянки, где размещены разбитые после ДТП автомобили.

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#госавтоинспекция
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Педагог Болотова призвала родителей строить с подростками партнёрские отношения
17 ноября 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/Dima Berlin

Педагог Антонина Болотова заявила, что в период переходного возраста родителям важно выстроить с ребёнком партнёрские отношения, основанные на принципах уважения и доверия.
Для того, чтобы минимизировать конфликты в семье, по словам специалиста, важно признавать и ценности подростка.

«В переходном возрасте подросток осваивает новые социальные роли. Родителям полезно в этот период смотреть на ребенка не только сверху вниз, но еще и практиковать новый формат взаимоотношений — горизонтальный, что повысит степень доверия между ними и покажет искреннюю заинтересованность взрослых не приказывать, а договариваться. Надо находить моменты горизонтальности в отношениях», — пояснила в беседе с Газета.ру Болотова.

По её словам, в такой переходной период и подростки, и их родители проходят процесс осваивания новых социальных ролей.

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#подростки
#родители
#ценности
#отношения
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В Подмосковье более 6,5 млн поездок было совершено по «Стрелке» учащегося
17 ноября 2023, 15:40

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала учебного года школьники и студенты Московской области совершили в автобусах Мострансавто более 6,5 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Самыми частыми маршрутами по которым были поездки по картам обучающихся стали № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск», № 2 «Вокзал – Ларино», № 21 «Руза – Колюбакино», № 5 «Фабрика – Вокзал» и № 8 «Автостанция – пр. Борзова – Керва».

Кроме этого, важно своевременно пополнять ученических транспортных карт, а также обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.

Стоит отметить, что школьники и студенты Подмосковья могут оплачивать проезд банковскими картами с использованием скидок ученической карты «Стрелка». Для того, чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», необходимо оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

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#проезд
#студенты
#школьники
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#поездки
#подмосковье
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В Дмитрове прошла проверка готовности техники к зимнему сезону
17 ноября 2023, 15:24

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В Дмитровском округе проверили готовность дорожной техники к работе в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Проверку провели Госавтоинспекция и представители администрации округа. В Дмитрове порядка 40 единиц техники «Белый Раст» будут производить работы на дорогах округа в зимний период.

«В обработке улично-дорожной сети зима ошибок не прощает. Прежде всего, для сотрудников ГАИ важна безопасность и жизнь граждан, поэтому техника должна выходить на линию полностью исправная», - отметил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции по Дмитровскому округу Константин Марук. 

По итогам проверки сотрудники заключили, что техника полностью соответствует требованиям и готова к зиме.

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#техника
#сотрудники
#госавтоинспекция
#дмитровский городской округ
#подмосковье
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Москвичам пообещали морозные выходные
Синоптик Шувалов рассказал о погода на выходные в Москве
17 ноября 2023, 15:06

Фото: IStock/VvoeVale

Впервые с ноября дневная температура в российской столице опустилась ниже нуля и климатической нормы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, минусовые температуры не уйдут и Москвы как минимум до конца следующей недели. Уже в выходные, 18 и 19 ноября, в городе прогнозируется понижение ночной температуры до -11 градусов.
«Особо спокойными, погожими, тихими, солнечными будут выходные дни, потому что при ясной пагоде ночью столбики термометров опустятся до -6… -11 градусов, так что утром нужно потеплее одеваться. А днём ожидается около 3… 5 градусов мороза. Но будет тихо, поэтому на улице будет даже приятно прогуляться», — добавил синоптик.
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#погода
#москва
#мороз
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Журналистка Шихман* избавилась от имущества в России
17 ноября 2023, 15:01

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Журналиста Ирина Шихман (признана иноагентом в РФ) распродала всё имущество в России.
Telegram-канал Mash сообщает, что журналистка продала иномарку 2021 года выпуска за 4 млн рублей. Также Шихман* избавилась от квартиры на Палехской улице в Москве за 9 млн рублей.

В 2022 году Ирина Шихман* покинула территорию России после начала СВО.

Журналистка приобрела известность благодаря YouTube-шоу «А поговорить?».

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют рассмотреть вопрос национализации отеля в Ялте, который принадлежит советской и украинской певице Софии Ротару. Артистка знает об этом и планирует сама реализовать недвижимость на торгах.

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#имущество
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Депутат Нилов назвал дублирование идею создания горячей линии для релокантов
17 ноября 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что идея создать в РФ бесплатную горячую линию для релокантов, желающих вернуться в страну, неплохая, однако она является повтором уже имеющихся инструментов.
Он пояснил, что всю необходимую и актуальную информацию о возвращении на Родину можно узнать в консульских учреждениях России, а также на горячих линиях соответствующих ведомств.

«Дополнительная линия и штат — это дополнительные расходы для государства. С одной стороны, ничего плохого в этом нет, а с другой — это дублирование функций», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.

При этом, он подчеркнул, что подобная инициатива заслуживает внимания.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создать бесплатную горячую линию и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.

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#расходы
#депутат
#виталий милонов
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#рф
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Почему собака дёргается во сне и что делать? – советы кинологов
Кинологи объяснили, почему собаки дёргаются и бегают во сне
17 ноября 2023, 14:47

Фото: IStock/Ирина Мещерякова

Собаки нередко дёргаются, перебирает лапами, вращают глазами во время сна. Такое поведение может напугать хозяина, но кинологи считают это нормой. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», что делать в такой ситуации.
«Собаковод может напугаться, если увидит, как его собака перебирает лапками во сне. Особо тревожные хозяева могут даже пытаться разбудить животное в этот момент. Но делать этого не стоит, в таком поведении нет ничего страшного. Слабые подергивания конечностями не должны вызывать тревогу. Но если вы наблюдаете интенсивные, толчкообразные движения и в периоды бодрствования, необходимо провести диагностику, чтобы исключить нарушения функций центральной нервной системы», – отметил он.
Собака дёргается во сне из-за физико-химических процессов растущего организма. Как и у людей у собак есть разные фазы сна. Во время быстрой фазы, питомец может начать подергивать конечностями, вращать глазами и даже поскуливать. Также во время сна у собаки может отключаться часть мозга, которая контролирует тело. Мышцы могут сокращаться в непроизвольном режиме, и это абсолютно нормальное состояние, уверен кинолог.

Насыщенный день тоже может повлиять на характер сна собаки. Когда питомец перенасыщен эмоциями, он может видеть динамичные сны и из-за этого проявлять признаки движения. У собаки в этот момент могут двигаться лапы, уши, хвост. Питомец может скулить или лаять.
Названы шаги для спасения собак от ранней смерти
Названы шаги для спасения собак от ранней смерти
Если подёргивание непродолжительное и неактивное, то будить питомца не нужно. Но если вы заметили, что собака постоянно двигается во сне, её поведение резко меняется, становится слишком активным, неестественным, питомец после пробуждения продолжает совершать действия, которые он совершал во сне, стоит обратиться за помощью к неврологу. Это может говорить о нарушении функций центральной нервной системы или о болевом синдроме.
«Это могут быть как невралгические нарушения, так и нарушения органов и их систем. Поэтому, если вы заметили странное поведение во время сна у собаки, стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить любые проблемы со здоровьем», — отметили кинологи.
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#собаки
#советы
#кинологи
#нарушения
#стресс
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Синоптик Цыганков заявил о высоком давлении в воскресение в Москве
17 ноября 2023, 14:45

Фото: istockphoto.com/alex57111

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил об ожидающемся высоком давлении в Москве в воскресенье.
«В субботу переменная облачность, без осадков, но ветер восточный. В воскресенье также переменная облачность и без осадков, ветер юго-восточный. Сегодня давление минимальное — 751 мм рт. ст., а максимальное в воскресенье — 755 мм рт. ст.» — пояснил в беседе с RT Цыганков.

По его словам, в начале следующей недели в регион придёт южный циклон.

Цыганков также обратил внимание на то, что тёплая ноябрьская погода в Москве постепенно сменяется зимней.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале объявил, что в Московском регионе и других регионах Центральной России началась метеорологическая зима.

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#погода
#зима
#ветер
#москва
#прогноз
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На КПП на границе с РФ финские пограничники установят заграждения
17 ноября 2023, 14:40

Фото: iStock/kodda

На четырех закрывающихся пропускных пунктах на границе с Россией финские пограничники установят заграждения, об этом сообщил пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии на своей странице в X.
По словам пограничников, на пропускных пунктах, которые будут временно закрыты установят физические заграждения и барьеры ровно в полночь 18 ноября. При этом, ранее сообщалось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года. 

Полностью заблокированными будут КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В то же время, пара контроль-пропускных пукнтов продолжат свою работу в ограниченном режиме.

В ответ на подобные ограничения финского правительства посольство РФ в Хельсинках пригрозило стране ответными мерами.

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