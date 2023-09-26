В Подмосковье пройдёт турнир по страйкболу

Фото: istockphoto / .shock
7 октября 2023 года стартует осенний турнир по страйкболу «Путь Героя» среди допризывной молодёжи в преддверии Дня Сухопутных войск ВС РФ.
Осенний турнир по страйкболу «Путь Героя» будет проходить в Истринском городском округе в посёлке «Зелёный курган».
Участниками турнира могут стать школьники старших классов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, дети военнослужащих и дети участников СВО. Для участия необходимо предварительно подать заявку.
Турнир организован при поддержке Региональной общественной организации «ЛИГА ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГР» и Военно-спортивным клубом «Зелёный курган».
Турнир будет проходить в двух дисциплинах: «Встречный бой» и «Эстафета».
Читайте также:
Более 100 каширских школьников приняли участие в Президентских состязаниях.
Подмосковные гребцы завоевали два золота первенства России.
Яхтсмен из Долгопрудного Комиссаров выиграл чемпионат России по парусному спорту.
Участниками турнира могут стать школьники старших классов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, дети военнослужащих и дети участников СВО. Для участия необходимо предварительно подать заявку.
Турнир будет проходить в двух дисциплинах: «Встречный бой» и «Эстафета».
Читайте также:
Более 100 каширских школьников приняли участие в Президентских состязаниях.
Подмосковные гребцы завоевали два золота первенства России.
Яхтсмен из Долгопрудного Комиссаров выиграл чемпионат России по парусному спорту.
Алиса Сергиенко