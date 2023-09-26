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В Подмосковье пройдёт турнир по страйкболу

26 сентября 2023, 13:32
Фото: istockphoto / .shock

Фото: istockphoto / .shock

7 октября 2023 года стартует осенний турнир по страйкболу «Путь Героя» среди допризывной молодёжи в преддверии Дня Сухопутных войск ВС РФ.
Осенний турнир по страйкболу «Путь Героя» будет проходить в Истринском городском округе в посёлке «Зелёный курган».

Участниками турнира могут стать школьники старших классов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, дети военнослужащих и дети участников СВО. Для участия необходимо предварительно подать заявку.


Турнир организован при поддержке Региональной общественной организации «ЛИГА ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГР» и Военно-спортивным клубом «Зелёный курган».

Турнир будет проходить в двух дисциплинах: «Встречный бой» и «Эстафета».

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#сво
#юнармия
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Депутат Фёдоров предложил отменить налоги для некоторых групп арендодателей
26 сентября 2023, 13:54

Фото: istockphoto.com/Davizro

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой освободить некоторые категории арендодателей от уплаты налога с дохода.
К таким категориям парламентарий отнёс, например, граждан старше 70 лет.

Он пояснил, что такая мера окажет поддержку уязвимым слоям населения.

«Для поддержки определённых категорий граждан прошу рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения арендодателей в возрасте старше 70 лет, или имеющих на иждивении трёх и более несовершеннолетних лиц, или имеющих на иждивении ребёнка-инвалида, или имеющих статус ветерана боевых действий от уплаты налога на доход с одного объекта жилой недвижимости», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Под объектом жилой недвижимости подразумевается как комната, так целая квартира или дом.

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#дом
#квартира
#налоги
#аренда
#поддержка
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Полицейские в Кашире провели акцию «День без автомобиля» для жителей округа
26 сентября 2023, 13:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Кашира совместно с отрядом юных инспекторов движения одной из школ муниципалитета провели профилактическую акцию «День без автомобиля».
Акция «День без автомобиля» направлена на пропаганду пешего или велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Юные инспекторы движения совместно с полицейскими задавали водителям автомобилей вопрос: готовы ли они отказаться на один день от личного автомобиля и отдать предпочтение велосипедам, общественному транспорту или дойти до нужного им места назначения пешком?


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#кашира
#полицейские
#сотрудники
#дома
#безопасность
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Астролог Стрельцова: Знаки водной стихии обладают самой сильной интуицией
26 сентября 2023, 13:43

Фото: istockphoto.com/Peach_iStock

Астролог Татьяна Стрельцова заявила, что знаки зодиака стихии воды, к которым относятся Рак, Скорпион и Рыбы, обладают наисильнейшей интуицией.
«У них есть особенность пропускать через себя все, что происходит вокруг. Это дает им возможность улавливать самые тонкие изменения и вибрации внешней среды. Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше разбираются в людях», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стрельцова.

До этого астрологи предупредили россиян о предстоящих возможных трудностях в октябре. По их словам, наиболее сложный период придётся на середину месяца. Как передаёт utro.ru, в октябре ожидаются два затмения, а также статичное положение Плутона, что принесёт напряжение в отношениях между людьми. Особенно негативно это может сказаться на людях, обладающих высокой чувствительностью.

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#изменения
#гороскоп
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«Брат 3» выйдет в прокат в ноябре: кто заменил Бодрова
Фильм «Брат 3» с рэпером Птахой выйдет в кино 23 ноября
26 сентября 2023, 13:42

Фото: istock/varunyu suriyachan

Впервые фильм «Брат» вышел на экраны российских кинотеатров в 1997 году. Вскоре его окрестили шедевром кинематографа, а главный герой картины стал «национальным героем». Вслед за ним было отснято продолжение истории «Брат 2». Прошло более 20 лет с момента создания последней картины, как фильм вновь получил право на экранизацию. Редакция «Радио 1» расскажет, каким будет «Брат 3» и когда премьера выйдет в кинопрокат.

Фильмы «Брат» и «Брат 2»


Фильмы оказались самыми культовыми в фильмографии советского кинорежиссёра Алексея Балабанова. Первый фильм был снят с в качестве эксперимента, и только популярность главного героя Данилы Багрова заставила режиссера задуматься над продолжением картины. Две части были сняты с разницей в три года. В первой части главный герой картины возвращается домой после службы в Чечне. По совету матери он отправляется в Санкт-Петербург к брату, который на самом деле не бизнесмен, а известный в городе киллер. Парень оказывается вовлеченным в преступную жизнь, где наряду с жестокостью находится место принципам, справедливости и любви. 

Во второй части, полюбившийся зрителям Данила Багров отправляется в Америку, чтобы выручить друга и берет с собой брата. Там их встретят бандиты, сбежавшие от родного правосудия. Герой ленты вновь вступит в борьбу, из которой мало шансов выйти живым.  

Когда выйдет фильм «Брат 3»


Фильм «Брат 3» выйдет в кинопрокат 23 ноября 2023 года. Режиссером картины стал Валерий Переверзев. В настоящее время картина находится на финальной стадии постпродакшна. Специалисты завершают работы над звуком и титрами.

В фильме приняли участие рэпер Птаха, Василий Карпенко и актриса Александра Вознесенская. Кроме того, в картине снялись брат Джулии Робертс Эрик Робертс и Оливье Сиу.

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Фильм «Брат 3» сюжет


По задумке режиссера, фильм не будет связан с двумя предыдущими историями. Главным героем картины стал генерал, дочь которого влюбляется в простого художника, но строгий и влиятельный отец отказывается принимать выбор дочери. У генерала есть брат-близнец, который возглавляет преступную группировку.  Чреда трагичных событий начинается после того, как грабители проваливают задание. В результате оплошности преступников разрушатся жизни главных героев ленты.



Отзывы о трейлере «Брат 3»


Трейлер фильма, опубликованный на YouTube не произвел впечатление на зрителей. Пользователи пожаловались на грубые склейки, резкие звуки и цифровые помехи. Некоторые зрители указали на недостаточное количество диалогов в фильме, которые преобладали в предыдущих частях картины. Несмотря на критику некоторых пользователей, ленту ожидают увидеть в прокате. Зрители рассчитывают, что на этапе постпродакшна все недостатки будут устранены и картина станет новым бестселлером.  

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#актриса
#youtube
#петербург
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В питомнике под Волоколамском вылупились птенцы полярных сов
26 сентября 2023, 12:51

Фото: istockphoto / Carol Gray

Трое птенцов полярных сов вылупились в Центре воспроизводства Московского зоопарка под Волоколамском.
Особенность вылупления птенцов большинства сов, что птенцы вылупляются не одновременно, потому что самка откладывает яйца не одновременно, поэтому каждое развивается в своём темпе, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Новорожденные совы очень пушистые и имеют серый цвет, по мере взросления они приобретут белый цвет.  
«Птенцы уже вышли из гнезда и в целом довольно самостоятельны», — рассказали сотрудники Центра воспроизводства.
Уже через два месяца птенцы смогут летать и хватать лёгкую добычу, но если рядом не будет еды, они начнут звать маму, чтобы она их покормила.

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#волоколамский район
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Опрос ВЦИОМ: Почти две трети россиян считают иноагентов предателями Родины
26 сентября 2023, 12:33

Фото: istockphoto/MaksymPoriechkin

Почти две трети граждан России, а именно 61%, считают иностранных агентов предателями, которые за вознаграждение действуют против интересов своей Родины. Это стало известно из опроса ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте центра.
Согласно данным социологического исследования, 61% респондентов видят в иноагентах предателей, которые за деньги, получаемые от недружественных стран, распространяют ложь о России. 16% опрошенных считают тех, кто признан иноагентами, борцами за свободу слова и права граждан в РФ, которых власти подвергают преследованиям, стараясь запугать остальных.

При этом 4% участников опроса считают, что среди иноагентов есть и те, и другие. 18% респондентов затруднились дать определение иноагентам либо не составили на их счет определенного мнения.

Для большинства опрошенных словосочетание «иностранный агент» носит безусловно негативный характер. Варианты с позитивной ассоциацией с этим словосочетанием выбрали только 2% респондентов. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет.

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#деньги
#права
#счёт
#иностранный агент
#рф
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ФНС разблокировала один из счетов блогера Блиновской
26 сентября 2023, 12:29

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба разблокировала один из счетов блогера Елены Блиновской, который ранее был заблокирован из-за не вовремя сданной отчётности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат блогера Наталья Сальникова.
Адвокат объяснила, что данный счёт не находился под арестом. Блиновская не смогла своевременно сдать отчётность из-за нахождения под домашним арестом. Именно поэтому банк, по требованию ФНС, внёс ограничения, которые были сняты после сдачи отчётности. 

Также Сальникова добавила, что счета, на которые по решению суда был наложен арест, до сих пор заблокированы.

Она отметила, что следствие и ФНС действуют отдельно друг от друга.

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#счёт
#фнс
#арест
#банк
#ограничения
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Под Волоколамском родился детёныш домашнего яка
26 сентября 2023, 12:28

Фото: istockphoto / Wirestock

В Центре воспроизводства редких видов животных в подмосковном Волоколамске родился детёныш домашнего яка.
В семействе яков это уже второй малыш, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Новорожденная самка яка уже бегает по вольеру, её уже можно увидеть на экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных. 

Домашние яки родом с Тибета. От диких сородичей они отличаются разнообразием окрасов и более добродушным нравом, их вес достигает 500 кг, самки 330 кг, а средняя продолжительность их жизни составляет 25 лет. У некоторых из них нет рогов.

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#волоколамск
#волоколамский район
#животное
#животные
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В Туле в доме волонтеров сработала растяжка с гранатой Ф-1
26 сентября 2023, 11:46

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

На двери жилого дома в Туле сработала установленная растяжка с противопехотной гранатой Ф-1. Причиной диверсии могла стать деятельность проживающих там людей: они часто собирали и отправляли гуманитарную помощь российским бойцам в зону спецоперации.
К счастью, мужчина, открывший дверь, чудом уцелел. От взрыва пострадала кошка хозяев по кличке Аляска. Животное получило контузию, помощь питомцу оказали ветеринары. Скорее всего, именно волонтерская деятельность жильцов дома стала причиной теракта, сообщает телеграм-канал Mash. Ни с каким криминалом молодые люди связаны не были.

В настоящее время взрывотехники и полицейские изучают место взрыва. Специалисты спецслужб, прибывшие на место, стараются выяснить, кто именно и с какой целью установил смертоносную конструкцию.

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