В Подмосковье пройдёт Всероссийский диктант по информационным технологиям

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
На ИТ-диктанте будет набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Тестирование будет проходить на разных уровнях сложности для комфортного прохождения всем участникам.
Тестирование стартует 14 сентября ровно в 00:00 часов по Москве, длится будет сутки. Результаты будут доступны сразу после прохождения.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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