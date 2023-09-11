Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье пройдёт Всероссийский диктант по информационным технологиям

В Подмосковье пройдёт Всероссийский диктант по информационным технологиям

11 сентября 2023, 14:50
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

13 сентября пройдет Всероссийский «ИТ-диктант», в котором смогут принять участие все жители Московской области, начиная с учащихся 1 класса.

На ИТ-диктанте будет набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Тестирование будет проходить на разных уровнях сложности для комфортного прохождения всем участникам.


Тестирование стартует 14 сентября ровно в 00:00 часов по Москве, длится будет сутки. Результаты будут доступны сразу после прохождения.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также:

Стали известны детали обучения в новом Технолицее им. В.И.Долгих.

Психолог Кокурина рекомендовала не перегружать школьников в первые дни учёбы.

Российские школьники выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по информатике.

#психолог
#медали
#интернет
#тестирование
#радио
#школьники
#страны
#служба
Читайте нас в
Экономист Остапкович: Идея о предновогодних выходных для многодетных требует доработки
11 сентября 2023, 15:46

Фото: istockphoto.com/ASphotowed

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что идея ввести регулярные дополнительные выходные для многодетных в конце декабря гуманная, но требует доработки.
«Конечно, это предложение справедливое, правда, могут обидеться пенсионеры, инвалиды и другие категории. <…> Ввести оплачиваемые выходные — значит уменьшить производительность труда на предприятии. Люди работать не будут, а получать заработную плату будут, значит, автоматически падает производительность труда тех предприятий, где работают многодетные отцы или матери», — пояснил в беседе с RT Остапкович.

Он также добавил, что по бизнесу такие меры могут нанести удар, поэтому подобное предложение нужно проработать более тщательно.

Читайте также:

Для российских многодетных родителей хотят ввести выходную предновогоднюю неделю

Депутат Нилов призвал при строительстве новых отелей учитывать запросы многодетных

Депутат Лантратова предложила ввести дополнительные выходные для многодетных
#выходные
#многодетные семьи
#работа
#помощь
#общество
Читайте нас в
Строители приступили к остеклению новой школы в поселке Немчиновка
11 сентября 2023, 15:30

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) на улице Московская в подмосковной Немчиновке продолжается строительство новой школы на 550 мест.

Специалисты уже начали проводить монтаж оконных блоков, внутренних инженерных сетей и начали возводить перегородки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте трудятся 140 специалистов и 3 единицы спецтехники. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 42%. 


Новое учебное учреждение будет общей площадью 11,7 тысяч кв. метров и вместит в себя старшую, основную и младшую школу. В школе оборудуют комфортные кабинеты, кабинеты для продлённого дня, библиотеку, информационный центр, спортзал, актовый зал, кабинеты специалистов, большую столовую и другое. Территорию вокруг школы благоустроят, оборудуют парковку для удобства родителей.

Строительные работы планируется завершить до конца текущего года. 

Читайте также:

В День знаний запустили на полную мощность образовательный кластер на базе Гимназии им. Примакова.

В Московской области заработали ещё 67 «Точек роста».

В Одинцове открыли третью по величине в России школу.
#школы
#день знаний
#специалисты
#одинцово
#одинцовский городской округ
#одинцовский район
#строительство
Читайте нас в
В России предложили снизить ставки на ипотеку
Мутко предложил снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры
11 сентября 2023, 15:24

Фото: istock / Diy13

Глава института развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в ходе сессии «Строить больше, комфортнее и красивее» в рамках Восточного экономического форума предложил снизить ставки по ипотеке для квартир с большой площадью.

«Надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем», — цитирует слова Мутко РИА Новости.
По словам главы «ДОМ.РФ», на сегодняшний день 53% квартир в новостройках приходятся на однокомнатные, а они плохо подходят для семей с детьми. Понижение ставок на ипотеку выгодно как застройщику, так и покупателю.  

За последние несколько лет стоимость жилья выросла на 73%, власти могут принять меры, направленный на снижение стоимость покупки жилища, —  добавил Мутко.

Читайте также: 

Гильдия риэлторов: льготная ипотека станет дорогой

Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Риелтор Некрасова рассказала об условиях для одобрения ипотеки

#квартиры
#дом
#покупки
#рф
#ипотека
Читайте нас в
Путин подписал указ о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести»
11 сентября 2023, 15:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Владимир Путин присвоил Подольску звание «Город трудовой доблести». Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном президентом России.
Помимо Подольска, почётное звание присвоено ещё девяти городам - Владимиру, Находке, Новомосковску, Подольску, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Прокопьевску, Рубцовску и Воткинску. 
 
В годы Великой Отечественной войны в Подольске на оборонную промышленность страны работали заводы, там находились госпитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. О подвиге Подольских курсантов, которые насмерть стояли и защищали рубежи на юго-западных подступах к Москве, помнит вся страна. 
 
Решение о присвоении городу почётного звания было принято по итогам заседания федерального оргкомитета «Победа».
 
«Город трудовой доблести» – почётное звание, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Читайте также:

Воробьёв объявил о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести»

Брынцалов поблагодарил за поддержку предложения присвоить Подольску звание «Город трудовой доблести»

Путин поддержал присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести»

#подольск
#вов
#история
#владимир путин
#президент
#город трудовой доблести
#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Белоруссии обезвредили три боевые ячейки иностранных спецслужб
11 сентября 2023, 15:07

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Белоруссии обезврежены три боевые ячейки иностранных спецслужб, об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1».
«Три боевые ячейки иностранных спецслужб найдены и обезврежены в Беларуси», - прокомментировали ситуацию на телеканале.

В эфире также анонсировали, что 11 сентября вечером на телеканале выйдет фильм «На побегушках у СБУ», в котором будут раскрыты подробности задержания.

Ранее белорусские мигранты предприняли попытку повредить забор на границе с Польшей. Представители Погранслужбы уточнили, что мигранты метали в сторону пограничников камни, кирпичи и ветки деревьев. Пограничная служба также опубликовала видеоролик, демонстрирующий момент нападения.

Читайте также: 

Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу

Белорусский депутат Гайдукевич: Дискриминация россиян в Латвии – это фашизм

Послы из России и Белоруссии вновь будут допущены на церемонию вручения Нобелевской премии
#сбу
#белоруссия
Читайте нас в
Для российских многодетных родителей хотят ввести выходную предновогоднюю неделю
Политолог Орлов предложил ввести выходную предновогоднюю неделю для многодетных
11 сентября 2023, 14:30

Фото: istockphoto.com/Lacheev

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ввести дополнительные выходные для многодетных в предновогоднюю неделю.
Он подчеркнул, что не смотря на многочисленные меры, предпринятые государством для поддержки многодетных семей, в трудовом плане такие родители не имеют достаточно льгот.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Читайте также:

Депутат Нилов призвал при строительстве новых отелей учитывать запросы многодетных

Политолог Орлов: Введение допвыходных для многодетных облегчит жизнь таким семьям

Депутат Лантратова предложила ввести дополнительные выходные для многодетных
#родители
#выходные
#помощь
#работа
#многодетные семьи
Читайте нас в
В Подмосковье зарегистрирована рекордная явка на выборах
11 сентября 2023, 14:08

Фото: РИА Новости / Таисия Воронцова

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов отметил, что каждый житель региона отдал свой гражданский долг во благо развития Подмосковья.
На этих выборах зафиксирована рекордная явка избирателей для голосования, она составила 55%. 
«Это были особенные выборы. В них спрос был за конкретные дела и жители Подмосковья оценили успех действующей администрации во главе с Андреем Юрьевичем Воробьёвым, плюс использование новых технологий, пол миллиона человек проголосовало дистанционно, привело к явке, которая существенно превышает среднюю явку по стране», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
На выборы на пост губернатора были зарегистрированы 4 кандидата. По данным 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидаты набрали:
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду» 4,06%;
— Кирилл Жигарев от ЛДПР 4,82%;
— Александр Наумов от КПРФ 6,37%;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России» 83,68%.

По информации Мособлизбиркома в выборах приняли участие 60,53% жителей от общего числа избирателей.
«55% это по любым меркам очень высокая явка, которая говорит и о гражданской активности, и о гражданской ответственности. Люди заинтересованы в том, чтобы своими голосами дать наказ. 84% голосующих — это огромная явка. Чуть-чуть Андрей Юрьевич не дотянул до 50% от числа всех явившихся. Это выдающийся результат», — добавил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 88,52% жителей, подавших заявки на ДЭГ.

Голосование проходило с 8 по 10 сентября.

Читайте также:

В Московской области завершилось очное и дистанционное электронное голосование.

Зампред ОП Московской области Дмитриева: Существенных нареканий по выборам не зафиксировано.

Явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 54%.
#подмосковье
#выборы
#россия
#голосование
#кирилл жигарев
#пост
#явка
#кпрф
#лдпр
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Свердловским чиновникам с 1 октября повысят зарплату
11 сентября 2023, 14:03

Фото: istock / Oleg Elkov

Оклады государственных служащих в Свердловской области с 1 октября поднимут на 10,9%. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что повышение заработной планы чиновникам исполнено по поручению президента. Индексация зарплат бюджетников делают каждый год из-за инфляции, деньги на данные цели закладываются при планировании бюджета на следующий год.

Кроме государственных служащих, с 1 октября зарплата вырастет у работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений. Прибавку к зарплате получат, в том числе, работники образовательных организаций, больниц и ветеринарных центров.

Читайте также: 

Опрос показал, работники каких сфер боятся просить повышения зарплаты

Правительство выделило 30 млрд рублей на повышение зарплат россиян

В Думу внесли проект об оценке качества работы чиновников на «Госуслугах»

#индексация
#чиновники
#зарплата
Читайте нас в
Мособлизбирком подвёл предварительные итоги по выборам Губернатора Московской области
11 сентября 2023, 13:30

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Ответственные лица обработали 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
На выборы на пост губернатора были зарегистрированы 4 кандидата. По данным 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидаты набрали:
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду» 4,06%;
— Кирилл Жигарев от ЛДПР 4,82%;
— Александр Наумов от КПРФ 6,37%;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России» 83,68%.

По информации Мособлизбиркома в выборах приняли участие 60,53 % жителей от общего числа избирателей. 

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 88,52 % жителей, подавших заявки на ДЭГ. 

Голосование проходило с ​8 по 10 сентября. 

Читайте также:

В Московской области завершилось очное и дистанционное электронное голосование.

Плющенко и Рудковская приехали голосовать на участок в Назарьево.

Зампред ОП МО Дмитриева: Существенных нареканий по выборам не зафиксировано.
#андрей воробьёв
#мо
#выборы
#россия
#мособлизбирком
#голосование
#участок
#единая россия
#итоги
#кирилл жигарев
#человек
#обработка
#кпрф
#лдпр
Читайте нас в
Достижения.рф