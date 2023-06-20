В Подмосковье произвели более 160 тысяч тонн мороженого

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Одним из крупнейших производств мороженного в Подмосковье выступает компания «Чистая линия», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Выпускаемая продукция «Чистой линии» представляет Россию на мировом рынке и обладает высоким экспортным потенциалом.
Роскачество подтверждает высокое качество продукции компании «Чистая линия».
«Московская область занимает первое место по производству макарон, кисломолочных продуктов, сыра. Также регион флагман по производству мороженого. За четыре месяца 2023 года в Подмосковье было выпущено более 160 тысяч тонн мороженого. Мы уверенно сохраняем первое место в стране по объемам производства этого продукта», - рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Ранее сообщалось, что диетолог Гинзбург рассказал, какие продукты нужно есть при панкреатите и порекомендовал отказаться от мороженого и сметаны при панкреатите. Подробнее об этом читайте в нашем материале.