В Подмосковье произвели более 160 тысяч тонн мороженого

Одним из крупнейших производств мороженного в Подмосковье выступает компания «Чистая линия», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





«Московская область занимает первое место по производству макарон, кисломолочных продуктов, сыра. Также регион флагман по производству мороженого. За четыре месяца 2023 года в Подмосковье было выпущено более 160 тысяч тонн мороженого. Мы уверенно сохраняем первое место в стране по объемам производства этого продукта», - рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Выпускаемая продукция «Чистой линии» представляет Россию на мировом рынке и обладает высоким экспортным потенциалом.Роскачество подтверждает высокое качество ​продукции компании «Чистая линия».

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