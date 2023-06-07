В Подмосковье прошла акция «Судебные приставы — детям»

Данная акция была приурочена к празднованию Международного дня защиты детей, целью которой было повысить внимание к правам ребенка и к оплате алиментных платежей.
Судебным приставам удалось добиться таких высоких результатов благодаря рейдам и помощи коллег из органов опеки и ГИБДД, которые также проводили рейдовые мероприятия по обнаружению неплательщиков алиментов.
Ранее сообщалось, что подмосковные судебные приставы вернули матери девятилетнего сына, украденного отцом ребёнка. Мужчина не давал им общаться три года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.