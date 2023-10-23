В Подмосковье завершились проверки готовности к зимнему сезону

Фото: пресс-служба главного управления Московской области
Госжилинспекция Подмосковья завершила выездные проверки готовности к зиме муниципальных управляющих компаний и аварийно-диспетчерских служб. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Московской области.
В Подмосковье 21 октября состоялся единый областной смотр предприятий ЖКХ и парад коммунальной техники, который завершил двухнедельные рейды.
В рамках рейдов проходила оценка содержания и поддержания порядка домов управляющими компаниями в зимний период. Коммунальщики показали свои возможности по достижению благополучия многоквартирных домов, дворов и междворовых территорий.
Кроме этого всего было три основных критерия оценки: укомплектованность штата, техническая оснащенность и материальная база.
Стоит отметить, что все управляющие компании прошли проверку и получили положительную оценку.
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В рамках рейдов проходила оценка содержания и поддержания порядка домов управляющими компаниями в зимний период. Коммунальщики показали свои возможности по достижению благополучия многоквартирных домов, дворов и междворовых территорий.
Стоит отметить, что все управляющие компании прошли проверку и получили положительную оценку.
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Мира Полтева