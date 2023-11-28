В Подмосковье прошли масштабные учения по ликвидации последствий ЧС на федеральной трассе

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
Масштабные учения по ликвидации последствий ЧС на федеральной трассе проведены в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Учения прошли 28 ноября на автомагистрали М-11 «Нева» в шести регионах: Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областях и Санкт-Петербурге. Контролировал ход учений глава МЧС России Александр Куренков.
В рамках учения в Московской области отрабатывалась ликвидация дорожных заторов на 97 км ФАД М-11 в городском округе Клин, в котором застряли 1000 легковых, 200 грузовых автомобилей и 40 междугородних автобусов.
Спасатели отработали сбор, обработку и оценку информации с места ЧС, также составили планы объездных маршрутов и обеспечили беспрепятственный проезд к месту ДТП для экстренных и коммунальных служб.
Всего в обработке учений приняли участие 71 человек и 33 единицы специализированной техники.
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«На одной из основных автомобильных магистралей нашей страны важно обеспечить безопасность дорожного движения и минимизировать риски возникновения аварий, особенно в осенне-зимний период. В случае необходимости мы должны оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы», - подчеркнул Александр Куренков.
Спасатели отработали сбор, обработку и оценку информации с места ЧС, также составили планы объездных маршрутов и обеспечили беспрепятственный проезд к месту ДТП для экстренных и коммунальных служб.
Всего в обработке учений приняли участие 71 человек и 33 единицы специализированной техники.
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Мира Полтева