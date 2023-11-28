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В Подмосковье прошли масштабные учения по ликвидации последствий ЧС на федеральной трассе

28 ноября 2023, 16:48
Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Масштабные учения по ликвидации последствий ЧС на федеральной трассе проведены в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Учения прошли 28 ноября на автомагистрали М-11 «Нева» в шести регионах: Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областях и Санкт-Петербурге. Контролировал ход учений глава МЧС России Александр Куренков.

«На одной из основных автомобильных магистралей нашей страны важно обеспечить безопасность дорожного движения и минимизировать риски возникновения аварий, особенно в осенне-зимний период. В случае необходимости мы должны оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы», - подчеркнул Александр Куренков.

В рамках учения в Московской области отрабатывалась ликвидация дорожных заторов на 97 км ФАД М-11 в городском округе Клин, в котором застряли 1000 легковых, 200 грузовых автомобилей и 40 междугородних автобусов.

Спасатели отработали сбор, обработку и оценку информации с места ЧС, также составили планы объездных маршрутов и обеспечили беспрепятственный проезд к месту ДТП для экстренных и коммунальных служб.

Всего в обработке учений приняли участие 71 человек и 33 единицы специализированной техники.

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В Подмосковье за месяц заработало около ста электрозарядных станций
28 ноября 2023, 18:00

Фото: Минэнерго МО

В Московской области в ноябре ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных станций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
Мощность каждой станции –150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль за 20-30 минут до 80%. Сегодня на территории Подмосковья действуют 507 электрозарядных станций как медленной, так и быстрой мощности.
«Спрос на электромобили в Московской области растёт. Если в конце 2021 года в регионе был зарегистрирован 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза – до 1183», – поделился статистикой министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Программу развития электрозарядной инфраструктуры в регионе реализуют с 2016 года. Цель – создание комфортной городской среды и повышение уровня локальной экологии за счёт внебюджетных источников.
 
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#электроэнергия
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#подмосковье
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Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам: как оформить, стоимость путевки
Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз россиянам
28 ноября 2023, 17:53

Фото: istock/Serjio74

Власти Шри-Ланки приняли решение о бесплатной выдаче виз гражданам России. Редакция «Радио 1» расскажет, как воспользоваться привилегией, сколько придется заплатить за прямой рейс на острова, и какие места стоит посетить.

Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из России


Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз для граждан семи стран мира. Кроме граждан России, аналогичной привилегией будут пользоваться туристы из Китая, Малайзии, Японии, Индии, Индонезии и Таиланда. Об этом сообщается на сайте департамента правительственной информации Шри-Ланки.

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Безвизовый режим будет действовать до 31.03.2024 года, следует из заявления.

Почему россиянам начали выдавать визы на Шри-Ланку бесплатно?


Выдача бесплатных виз запущена в качестве «пилотной программы». Власти Шри-Ланки намерены восстановить туристическую отрасль и возобновить прежний поток отдыхающих. Соответствующее решение уже вступило в законную силу. По словам министра туризма и земель Харина Фернандо, власти государства намерены достичь цели в 5 млн туристов, прибывающих на курорт ежегодно.

Как получить визу на Шри-Ланку бесплатно?


Виза на пребывание в стране будет выдаваться на 30 дней. Для того, чтобы получит ее бесплатно, нужно подать соответствующую заявку на сайте или обратиться в туристическое агентство. Если направить запрос через портал, ответ придет в течение 24 часов.
Примечательно, что в рамках тридцатидневной визы, разрешен двухкратный въезд в страну. Бесплатную визу продлить нельзя.

Прежде виза для россиян стоила около 50 долларов.

Как добраться на Шри-Ланку?


С девятого октября текущего года Россия возобновила прямое авиасообщение с Шри-Ланкой. Средняя стоимость билета без пересадок на одного человека составит 50 000 рублей. Прямые перелеты осуществляют компании: Аэрофлот, AZUR air и Red Wings. Также можно добраться на курорт стыковочными рейсами через Турцию, Катар, Оман, ОАЭ, Бахрейн.


Достопримечательности Шри-Ланки

 
Шри-Ланка считается страной буддизма, поэтому на островах можно увидеть множество храмов. Храм Гангарамая является главной достопримечательностью Коломбо. Также одной из известных буддийских святынь является храм Дамбуллы. Он высечен в скале, а стены и потолок храма украшены фресками, которым более 2000 лет.

Туристам обязательно стоит посетить водопад Равана. Его высота достигает 25 метров. Огромный водный каскад окружают величественные горы, на фоне которых можно сделать незабываемые фотографии. Обязательным к посещению местом является скала Сигирия, которая возвышается на 370 метров над уровнем моря. С 1982 года скальное плато состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Минимальная цена отдыха на Шри-Ланке


Тур с перелетом, проживанием и трансфером обойдется двоим отдыхающим в 90-100 тысяч рублей. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с изданием «Лента.ру». Собеседник агентства уточнил, что речь идет о десятидневном пребывании в скромном отеле острова. Питание в эту сумму не входит.

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Эксперт также рассказал, что лучшими месяцами для отдыха на курорте станут  октябрь, ноябрь и декабрь.

Таиланд утвердил безвизовый въезд для россиян


Прежде Таиланд ввел в действие временный порядок въезда в страну для россиян. Туристам разрешено пребывать в стране 90 дней. Такое нововведение начало действовать с 1 ноября 2023 года. Власти Таиланда заявили, что упрощенный порядок пересечения границы российскими туристами, поможет развитию экономики страны и окажет положительное влияние на двусторонние отношения с Россией.

Безвизовый режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.

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#аэрофлот
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Свыше 130 подмосковных соцработников приняли участие в профессиональном конкурсе
28 ноября 2023, 17:43

Фото: Минсоцразвития МО

Более 130 специалистов социальных центров приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии», который организовало Минсоцразвития Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 «В этом году в конкурсе приняли участие свыше 130 специалистов социальных центров. Лучших работников социальной сферы определили по трём номинациям. Один из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр «Ясенки» для участников СВО. В нём прошли реабилитацию уже почти сто бойцов», – рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева
Каждый участник представил собственные проекты, которые удалось внедрить в повседневную работу и получить положительный результат.
 
По итогам конкурса определили девять победителей. Размер денежных призов составил от 100 до 350 тыс рублей. Как отметили в ведомстве, такой конкурс позволяет выявить лучшие практики работы для дальнейшей реализации в других социальных учреждениях.
 
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#подмосковье
#московская область
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«Любовь и доверие»: Путин рассказал, как преодолеть демографические вызовы в РФ
Путин: преодолеть демографические вызовы можно с помощью нравственных ценностей
28 ноября 2023, 17:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что преодолеть демографические вызовы, с которыми столкнулась страна, можно с помощью нравственных ценностей, не только благодаря социальным выплатам, пособиям и льготам.
«Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», — отметил глава государства.

Путин во время пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации, заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России.

Владимир Путин также в ходе заседания заявил, что Россия стала намного сильнее. По словам главы РФ, усилению страны послужило возвращение исторических регионов: ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.

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В Реутове состоялся V областной конкурс робототехники «Шаг в будущее»
28 ноября 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Региональный конкурс по робототехнике прошел в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В конкурсе приняли участие свыше 70 ребят из Московской области в возрасте от 7 до 18 лет.

Всего дети подали 120 уникальных проектов, которые оценивались в номинациях: «Системы безопасности», «Роботы-помощники», «Благоустройство территорий», а также «Интернет вещей».

По итогам конкурса в возрасте от 7 до 11 лет в номинации «Благоустройство территории» победила Валерия Серебрякова с проектом «Робот-уборщик». Кроме этого, бронзовым призером в номинации «Роботы помощники» стал Андрей Отавин с проектом «Робот-строитель».

Стоит отметить, что оба победителя  являются учениками образовательного центра «ФЛАГМАН» и Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория».

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#интернет
#роботы
#подмосковье
#конкурс
#благоустройство
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Исследование: Россияне чаще всего дарили в честь Дня матери цветы
28 ноября 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Исследование маркетплейса Flowwow показало, что наиболее популярным подарком в честь Дня матери среди россиян стали цветы.
Отмечается, что с 24 по 26 ноября продажи цветов выросли на 49%, а средний чек составил 2 880 рублей.

На втором месте в рейтинге самых популярных подарков россиян в честь праздника оказались кондитерские изделия, средний чек которых на маркетплейсе составил 1 700 рублей. При этом, продажи таких товаров в сравнении с прошлым годом выросли на 113%. Особым спросом среди сладостей пользовались клубника в шоколаде, наборы из фруктов и ягод в молочном шоколаде и тематические торты.

Как передаёт Газета.ру, кроме этого, россияне дарили мамам комнатные цветы, аромасвечи, бьюти-боксы и предметы декора.

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#россияне
#кондитерские изделия
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В Подмосковье продолжают ликвидировать последствия снегопада
28 ноября 2023, 17:09

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

В Московской области продолжают уборку после снегопада. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий Московской области.
Специалисты коммунальных организаций продолжают ликвидировать последствия снегопада. 

«<…>Утром во дворы и на общественные территории вновь вышло более 17 тысяч специалистов комплексной уборки, а также 1220 единиц техники. Усиленный упор сегодня делаем на обработку противогололедными материалами. <…> Проводить обработку необходимо не только после уборки снега, но и до осадков: превентивные меры помогают избежать травм», — подчеркнула руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме этого, также она отметила, что инспектора продолжают мониторить работы по своевременной уборке территорий и за качеством её выполнения.

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#дворы
#специалисты
#мониторинг
#светлана аипова
#подмосковье
#благоустройство
#снег
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Подмосковный водитель автобуса вернул родителям заблудившегося ребёнка
28 ноября 2023, 16:57

Фото: Минтранс МО

Водитель автобуса Мострансавто Феликс Хагабанов помог заблудившемуся мальчику вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Хагабанов выполнял последний рейс по маршруту № 453 «ст. Люберцы – Москва (платф. Ухтомская)» и следовал на станцию метро «Лухмановская». На остановке к нему подошёл школьник и спросил, как проехать в Люберцы. Сотрудник компании объяснил, какой автобус ему нужен.
«Закончил работу, еду обратно. Смотрю, а этот мальчик сидит уже на другой остановке, от которой автобусы до Люберец тоже не едут. Ребёнок совсем маленький, лет семь – восемь, выглядел очень растерянным. Остановился, расспросил его. Оказалось, что у мальчика разрядился телефон, а номера родителей он не помнит. Уже вечер, погода плохая. Я его успокоил и предложил довести до станции Люберцы», – рассказал Феликс Мухамедович.
В дороге выяснилось, что школьник плохо знает свой адрес. Тогда водитель Мострансавто предложил проводить его прямо до квартиры, сообщив обо всём в диспетчерскую. 
«Я лет пять работаю в этом районе, поэтому отлично его знаю. Мальчик назвал свою улицу, этаж, номер квартиры, а вот номер дома не мог вспомнить. Тогда наводящими вопросами я начал уточнять, что находится рядом с его домом. Так удалось вычислить адрес», – поделился водитель.
В итоге сотрудник Мострансавто проводил школьника до квартиры и рассказал родителям, что случилось. Взрослые поблагодарили Феликса Мухамедовича за неравнодушие.

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#минтранс мо
#мострансавто
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Путин призвал к многодетности
Путин: Многодетность должна стать нормой жизни для народов России
28 ноября 2023, 16:56

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации, заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России

Российский лидер отметил, что разбираться с демографическими трудностями нельзя только с помощью пособий и выплат.

«Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека», — заявил Путин,
Он отметил, что в основе семьи должны лежать любовь, доверие и прочная нравственная опора.

Владимир Путин также в ходе заседания заявил, что Россия стала намного сильнее. По словам главы РФ, усилению страны послужило возвращение исторических регионов: ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.


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#многодетная семья
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