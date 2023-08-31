В Подмосковье прошёл первый в истории Форум «Старосты Подмосковья»

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области
«Мероприятие организовано по поручению нашего Губернатора Андрея Воробьёва. Идею о новой форме нашего взаимодействия придумал наш активный житель Фёдор Степанов из Волоколамска. Идею Фёдор Александрович рассказал Губернатору на встрече со старостами в Солнечногорске, и Андрей Юрьевич эту инициативу поддержал. Мы находимся в разной степени зрелости коммуникации, и крайне важно обмениваться информацией, знаниями, инструментарием. Мы объединяемся, чтобы стать сильнее, эффективнее и лучше», — отметила министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.
Форум проходил с целью опытом, информирования об изменениях в текущем законодательстве, а также обсуждения вопросов в сфере ЖКХ и работы системы «Добродел».
«Сельский староста — важнейшее звено в диалоге с жителями для предупреждения проблемных вопросов. На территории городского округа Ступино работает 215 старост», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.Место проведения форума выбрано неслучайно: именно по инициативе старост городского округа Ступино в мае был учреждён День сельского старосты Московской области. Нынешний форум станет первой встречей со старостами Подмосковья. В дальнейшем такой формат охватит все муниципалитеты.
Читайте также:
Воробьёв обсудил со старостами пяти муниципалитетов развитие сельских территорий.
Стартует приём заявок на конкурс специалистов местного самоуправления.
Воробьёв обсудил с общественниками развитие Можайска.