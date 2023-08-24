Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье прошёл вебинар по программе дошкольного образования

В Подмосковье прошёл вебинар по программе дошкольного образования

24 августа 2023, 18:12

Фото: istockphoto / Tatiana Maramygina

АСОУ в рамках Форума педагогов Подмосковья 2023 провёл вебинар «Федеральная образовательная программа дошкольного образования: ключевые акценты».

В вебинаре приняли участие подмосковные педагоги, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Спикерами были специалисты кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования Академии.


Подробнее о прошедшем вебинаре можно узнать по ссылке.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также:

Воробьёв объявил о готовности всех подмосковных школ к новому учебному году.

Московская область вошла в топ-20 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования».

Важным событием для Подмосковья стало онлайн-движение «Книга рекордов учителя».
#московская область
#движение
#радио
#книга рекордов
#учителя
#страны
#специалисты
#онлайн
#педагоги
#служба
Читайте нас в
Жителям Подмосковья стали доступны новые функции мобильного приложения Системы-112
24 августа 2023, 18:45

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители Подмосковья уже могут загрузить на свои смартфоны обновлённое приложение «112МО», в которое добавили ряд полезных функций, воспользоваться которыми можно абсолютно бесплатно.

Новые функции: 

— Функция видеочата позволяет связаться с операторами-сурдопереводчиками;

— Функция, позволяющая связаться с бригадой скорой медицинской помощи для получения информации о прибытии на вызов;

— Функция интерактивного помощника при ДТПтеперь будет помогать водителям определить возможность упрощенного оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД;

— Функция упрощенного оформления ДТП;

— Информация об эвакуации;

— Пользователи могут оперативно узнать, где находится автомобиль, и забрать его со штрафстоянки. Статус транспортного средства можно посмотреть в личном кабинете;

— Функция в оказании помощи в нахождении пропавших без вести людей. Эта функция поможет найти пропавшего человека, если он попал в больницу.

Читайте также:

Жители Московской области обратились на номер «112» более 78 миллионов раз.

У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами.

В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.
#мо
#мобильное приложение
#дтп
#гибдд
#помощь
#маршрут
#автомобиль
#данные
#консультации
#приложения
#сервис
#жители
#разработка
#происшествия
#рекомендации
#пользователи
#информация
#google
#запись
Читайте нас в
В Московской области насчитали 665 фандоматов
24 августа 2023, 18:34

Фото: МинЖКХ МО

В Московской области установлено уже 665 фандоматов, предназначенных для сортировки отходов. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.
Эти устройства обеспечивают возврат во вторичный оборот около 90% отходов в виде чистой пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары.
Сданные материалы сразу попадают на переработку в отсортированном виде, минуя мусорные вёдра и контейнеры.
«Сегодня в Подмосковье уже 665 фандоматов. Как показала практика, устройства нравятся жителям. Это не только помощь экологии, но и возможность получить бонусы за сданные отходы. Все собранные через фандоматы материалы будут обязательно переработаны и использованы», – отметил Шапкин.
Чтобы воспользоваться фандоматом, нужно сдать алюминиевые банки или пластиковые бутылки из-под напитков. На пластиковой бутылке должна быть маркировка PET. Далее следует получить чек, на котором будет указан уникальный код. Затем нужно зарегистрировать код в личном кабинете, а после потратить баллы на скидки от партнёров.

Читайте также:

Сёстры из Коломны сдали бутылки и выиграли поездку в Артек

В Подмосковье за год установили 660 фандоматов

В 38 муниципалитетах Подмосковья установили экопункты



 

#фандоматы
#экология
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Профессор Гриненко: Сложнее всего найти работу выпускникам госуправления
24 августа 2023, 18:27

Фото: istockphoto.com/Be-Art

Профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Тамара Гриненко заявила, что сложнее всего найти себе работу сегодня выпускникам факультетов государственного и муниципального управления.
«Если говорить о тех направления, характеризующихся на рынке труда сложностями, то это государственное и муниципальное управление. Хотя на низовой уровень в регионах очень требуются эти специалисты. Но пока ты поднимешься наверх по карьерной лестнице, устанешь ждать. Но в центральной части России такие специалисты не нужны», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Гриненко.

Также сложности с поиском работы могут испытать социологи, политологи и философы, поскольку в больших количествах на рынке труда такие специалисты не требуются. А вот юристы и экономисты, несмотря на популярный миф, востребованы в больших городах.

Специалист заключила, что несмотря ни на что, главное иметь желание работать, а устроиться на работу может любой специалист в любом регионе нашей страны.

Читайте также:

Компания «Авито Работа» сообщила, на сотрудников какой сферы вырос спрос в 2 раза

В Подмосковье почти в 5 раз уменьшилось число работников на грани увольнения

Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку
 
#работа
#специалисты
#спрос
#выпускники
Читайте нас в
Сотрудники Комлесхоза сделали прогноз пожарной опасности
24 августа 2023, 18:20

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области передает, что 24, 25 и 26 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров в регионе 23 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В четверг, 24 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В пятницу, 25 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В субботу, 26 августа на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — III класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

Читайте также:

При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок.

Взрывное устройство могло быть заложено в отсек шасси самолета Пригожина.

В сети появились эксклюзивные фото с места крушения самолета Пригожина.
#сигареты
#ребёнок
#пожар
#радио
#фото
#возгорание
#служба
Читайте нас в
В Подмосковье начали строительство завода высокотехнологичной продукции для сетей связи
24 августа 2023, 18:01

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Подольск прошла церемония закладки капсулы времени под строительство второго блока завода Торгово-промышленного дома «Паритет».

Здание будет площадью свыше 25 тысяч кв. метров, там будут осуществлять научные разработки и выпуск высокотехнологичной продукции для сетей связи и компьютерной передачи данных, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


Благодаря увеличению мощности предприятия удастся создать 350 новых рабочих мест.

Компания «ТПД Паритет» производит продукцию для систем охранных и пожарных сигнализаций, сетей связи и передачи данных, в том числе видео, видеонаблюдения и контроля доступа, кабельного, спутникового и эфирного телевидения. 

Читайте также:

Один из крупнейших заводов по переработке и утилизации отходов расширится.

Национальный производитель биотехнологических препаратов увеличил производство.

Крупный российский производитель морепродуктов компания «Агама» расширяется в Подмосковье.
#подмосковье
#производство
#радио
#видео
#разработки
#здание
#предприятия
#служба
Читайте нас в
В Домодедово запустят новое импортозамещающее производство
24 августа 2023, 17:40

Фото: istockphoto / nortonrsx

Производство ООО «Смарт Техно Сервис» запустят в городском округе Домодедово благодаря госпрограмме «Земля за 1 рубль»

На производстве будут заниматься выпуском современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Застройщик вложит в реализацию проекта 85 миллионов рублей. 

«На производстве, которое планируют запустить во II квартале 2026 года, будут созданы 50 новых рабочих мест для жителей городского округа», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Комплекс будет оснащён современным оборудованием. Благодаря реализации этого проекта удастся заменить продукцию, которая ушла с российского рынка. 

«На площади 1,3 гектара, переданных в аренду по льготной ставке, компания „Смарт Техно Сервис“ построит производственно-складской комплекс площадью 4 тыс. кв. метров с современным автоматическим оборудованием», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Читайте также:

Крупный российский производитель морепродуктов компания «Агама» расширяется в Подмосковье.

В Домодедове будут производить импортозамещающие лимонады.

В Подмосковье появится промышленный центр обработки металлов за 2 млрд рублей.
#земля
#рубль
#домодедово
#производство
#комплекс
#сервис
#министр
#наталья адигамова
#екатерина зиновьева
Читайте нас в
345 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на онлайн‑голосование
В Московской области 345 тысяч человек подали заявки на дистанционное электронное голосование
24 августа 2023, 17:18

Фото: istockphoto / Pinkypills

Дистанционное электронное голосование состоится в сентябре текущего года, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
По его словам, в Московской области зарегистрировано более 6 миллионов избирателей. 345 тысяч людей планируют отдать свой голос в дистанционном формате, это больше, чем в любом другом регионе России, не считая Москвы. 

Отметим, что наблюдение за ДЭГ осуществляется с помощью специальной территориальной комиссии, в которую вошел представитель от Московской области Антон Тимченко. 

В Подмосковье в Единый день голосования пройдут выборы губернатора Московской области, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а еще выборы в советы депутатов в 10 округах. 

Читайте также: 

На подмосковных участках обеспечат комфортные условия для 300 тыс избирателей с повышенными потребностями. 

Глава Мособлизбиркома Берёзкин озвучил главную задачу текущего этапа предвыборной кампании. 

Видеонаблюдение на выборах будет установлена на всех подмосковных участках. 
 
#подмосковье
#выборы
#видеонаблюдение
#советы
#комфорт
#единый день голосования
#ДЭГ
Читайте нас в
Подмосковные эксперты стройконтроля ухаживают за мариупольскими котами
24 августа 2023, 17:14

Фото: МинЖКХ МО

На всех объектах, которые восстанавливают в Мариуполе под техническим надзором подмосковных специалистов, они кормят живущих на стройках котов и ухаживают за ними. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства ЖКХ.
«Это далеко не простые домашние коты, здесь каждый со своей историей. Они пережили страшные обстрелы, потеряли кров, но продолжают доверять людям и любить. Порой сложно описать то, что ежедневно переживают и чувствуют эксперты стройконтроля. Уже второй год в составе большой команды Подмосковья эксперты подведомственного Министерству ЖКХ Московской области «УТНКР» возвращают Мариуполю жизнь», – говорится в сообщении.
Подмосковные специалисты восстанавливают пострадавшие дома, поликлиники, больницы, детские сады, школы и котельные, занимаются адресной помощью и волонтерской деятельностью.

Читайте также:

Подмосковные строители отремонтировали многоквартирный дом в Мариуполе

Усилиями подмосковных специалистов быстрыми темпами идет восстановление детского сада в Мариуполе

Подмосковные строители отремонтируют в Мариуполе 164 фасада
#минжкх мо
#строительство
#кошки
#животные
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
США ввели санкции против детского лагеря «Артек»
США ввели санкции против детского центра «Артек» и 11 физлиц
24 августа 2023, 17:10

Фото: iStock/donfiore

Вашингтон внес 11 физлиц и международный детский центр «Артек» в санкционный список. Об этом сообщил Минфин США.
Прежде, ​американский президент Джо Байден анонсировал введение новых санкций против РФ. 

По его словам, целью введения ограничений является привлечение к ​ответственности лиц, имеющих отношение к «принудительному» перемещению украинских детей на российские территории. Кроме детской организации санкции введены в отношении ​11 физических лиц. 

Читайте также: 

Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России

Роуссефф: банк БРИКС приостановил операции в России из-за возможных санкций

США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России
#санкции
#президент
#байден
#рф
#джо байден
Читайте нас в
Достижения.рф