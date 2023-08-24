В Подмосковье прошёл вебинар по программе дошкольного образования

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В вебинаре приняли участие подмосковные педагоги, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Спикерами были специалисты кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования Академии.
Подробнее о прошедшем вебинаре можно узнать по ссылке.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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