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В Подмосковье протестировали более 30 км тепловых сетей

26 июля 2023, 13:50

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Гидравлические испытания прошли в Солнечногорске, Лосино-Петровском, Балашихе, Одинцове и Наро-Фоминске.

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы провели гидравлические испытания тепловых сетей в 5 городских округах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Тестовым мероприятиям были подвергнуты 15 участков тепловых сетей протяженностью свыше 30 погонных километров. Все участки выдержали испытания.

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#Теплосети
#тепловые сети
#аварийная служба
#тестовые мероприятия
#гидравлические испытания
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МВД, ФСБ и Минфин не поддержали выдачу загранпаспортов за деньги
МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за деньги
26 июля 2023, 13:57

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

МВД, ФСБ и Минфин выступили против предложения об ускоренной выдаче загранпаспортов россиянам за дополнительную плату.
Ранее, с соответствующей инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». 

В ведомствах объяснили свое решение тем, что сроки, которые требуются для выдачи документа не могут быть сокращены, ввиду необходимости проведения проверок, которые занимают определенное время. Минфин подчеркнул, что уменьшение госпошлины за услугу или ее отмена, может негативно сказаться на федеральном бюджете страны.

Отмечается, что оплата за выдачу загранпаспорта полностью идет в бюджет государства. 

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#паспорт
#ФСБ
#МВД
#деньги
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Военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля
Владимир Путин постановил провести военно-морской парад в Санкт-Петербурге 30 июля
26 июля 2023, 13:50

Фото: iStock/ANGHI

Российский лидер Владимир Путин постановил провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге 30 июля, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
День Военно-Морского флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году праздник выпал на 30-е число.  

В завершении парада, в 22 часа 30 минут (по московскому времени) Владимир Путин распорядился запустить артиллеристский салют.

Ранее «Радио 1» рассказало об истории дня ВМФ, его традициях, а также о том, что ждет россиян на праздники в нынешнем году.

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#Путин
#ВМФ
#Санкт-Петербург
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Названы самые популярные у жителей Подмосковья цифровые услуги
26 июля 2023, 13:46

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО

Жители Подмосковья получили на региональном портале с начала года более 3 млн госуслуг. Самая популярная – выписка из домовой книги, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На региональном портале с начала года наши жители оформили более 3 млн таких услуг. Самой популярной оказалась выписка из домовой книги – более 615 тыс заявлений. Самая популярная услуга для бизнеса – выдача разрешений на такси. С начала года ею воспользовались более 45 тыс раз», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.  
Все региональные услуги и сервисы собраны в обновлённом приложении «Добродел». В нём пользователи могут записаться к врачу, в МФЦ, подобрать детский лагерь, получить другие услуги.

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#Мингосуправления
#информационных технологий и связи МО
#Ирина Каклюгина
#госуслуги
#портал
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#Добродел
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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МВД объявило в розыск украинскую ведущую телеканала «1+1»
МВД объявило в розыск украинского активиста Друзенко и ведущую телеканала «1+1»
26 июля 2023, 13:43

Фото: iStock/Chalabala

Информация о розыске лиц внесена в соответствующую базу ведомства.
Украинский активист Друзенко и телеведущая Мосейчук стали фигурантами уголовного дела по статье о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. 

Прежде сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака. Ведомство подозревает украинского чиновника в обстрелах ​Донбасса. По имеющейся информации, Грицах занимал пост главы СБУ с 2015 по 2019 год. 

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#розыск
#Украина
#телеведущая
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ГД запретила регистрацию с помощью иностранной электронной почты
Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты
26 июля 2023, 13:35

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Нововведение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя.
Нормы вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

Пройти регистрацию пользователи смогут через портал госуслуг или по номеру мобильного телефона. Запрещается использовать те аккаунты, которые зарегистрированы через сервисы, принадлежащие иностранным компаниям. В число таких организаций входит Google или Apple ID. Нововведение коснется только регистрации на российских сайтах.

Прежде, аналитик Муртазин объяснил, почему в ГД хотят запретить регистрироваться на российских сайтах по иностранной электронной почте. 

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#Госдума
#закон
#иностранная почта
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Малина в подмосковных лесах поспела на неделю раньше срока
26 июля 2023, 13:27

Фото: Istockphoto / Alter_photo

В этом году малина начала созревать в лесах Подмосковья на неделю раньше, чем обычно. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Этот кустарник цветёт с июня до сентября с небольшими перерывами, а плодоносит в августе. В этом году малина начала созревать на неделю раньше обычных сроков. Это объясняется умеренной влажностью и тёплыми ночами», – пояснил зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. 
Как отметили в Комлесхозе, дикую малину можно найти на опушках или полянках в лесу. Она особенно любит земли рядом с лесными реками. 
 
Малина обладает ярким вкусом и богата витаминами, эфирными маслами, микроэлементами, клетчаткой и углеводами. Эта ягода подходит тем, кто следит за фигурой, так как её калорийность составляет всего 60 ккал/100 г.
 
В народе малину называют медвежьей ягодой. Считается, что ею очень любят лакомиться медведи.

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#Георгий Филимонов
#Комлесхоз МО
#Московская область
#Подмосковье
#лес
#ягоды
#природа
#малина
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США окажут финансовую поддержку «демократическим процессам» в Армении
26 июля 2023, 13:18

Фото: iStock/rarrarorro

Американское правительственное Агентство по международному развитию USAID представило программу грантов для НКО Армении. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что цель программы грантов заключается в развитии в Армении демократических процессов и поддержке проектов некоммерческих организаций по женской и молодёжной темам.

В качестве грантополучателей будут рассматриваться те организации, которые представляют армянские общины и готовы «устанавливать диалог с местными властями», а также принимать активное участие «в выявлении проблем сообщества», передает RT.

Районами осуществления проектов указываются пять областей Армении: Арарат, Армавир, Котайк, Арагацотн и Гегаркуник. Финансирование будет осуществляться в размере от 2 миллионов до 2,5 миллионов армянских драмов (по текущему курсу приблизительно от 460 до 580 тысяч рублей).

Напомним, ранее Отдел общественной дипломатии посольства США в Тбилиси объявил открытый конкурс в поддержку журналистских расследований, которые будут профинансированы. Это делается для расширения возможностей региональных и онлайн-СМИ. 

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#США
#Армения
#грант
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В подмосковных лесах начался третий этап борьбы с борщевиком Сосновского
26 июля 2023, 13:13

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В Московской области специалисты начинают обработку территории региона в рамках третьего этапа работ по борьбе с борщевиком Сосновского.

Лидерами по обработанным площадям от борщевика Сосновского стали лесничества в городских округах: Подольск — 127,66 га, Истра — 86,13 га, Ступино — 76,38 га.

«С начала третьей декады июля и до конца августа в лесах Московской области пройдёт третий этап по борьбе c борщевиком Сосновского. Второй этап завершен, работы проведены на площади свыше 700 га. Борьба с опасным сорняком на третьем этапе продолжится на площади свыше 740 га. Окашивание пройдет с учетом новых площадей, которые были добавлены в реестр по обращениям жителей», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Леса Московской области — защитные. В них запрещается применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского используется механический метод — окашивание.

Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.

Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.

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Из борщевика Сосновского будут изготавливать стройматериалы.

Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком.

В Подмосковье от борщевика обработали более 250 тысяч гектаров земли.

#Борщевик
#Борщевик Сосновского
#обработка
#химическая обработка
#Подмосковье
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Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты у россиян
Райффайзенбанк с 1 августа прекратит прием и покупку долларов и евро у россиян
26 июля 2023, 13:11

Фото: iStock/David Taljat

Кредитная организация с 1 августа 2023 года прекращает прием и покупку иностранной валюты у россиян в кассах банка. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Райффайзенбанка.
По информации банка, мера является временной, однако сроки ее действия кредитная организация не называет.

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что решение о приостановке операций с иностранной валютой обусловлено необходимостью эффективно управлять денежной позицией банка. Отмечается, что операции в национальной денежной единице пользователям будут доступны, в том числе, через мобильное приложение. 

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#Райффайзенбанк
#россияне
#платежи
#валюта
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