В Подмосковье протестировали более 30 км тепловых сетей

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы провели гидравлические испытания тепловых сетей в 5 городских округах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Тестовым мероприятиям были подвергнуты 15 участков тепловых сетей протяженностью свыше 30 погонных километров. Все участки выдержали испытания.
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