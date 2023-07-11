В Подмосковье проведут архитектурный фестиваль

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Главной целью проведения фестиваля стало выявление знаковых проектов архитектурно-градостроительного облика и лучших практик Подмосковья.
Победителей будут определять в 5 номинациях:
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории жилая недвижимость малой и средней этажности»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории жилая многоэтажная недвижимость»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории социальная инфраструктура»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории общественные здания и комплексы»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории промышленная недвижимость».
Победителей будут определять признанные специалисты, профессионалы в области архитектуры и градостроительства.
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