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В Подмосковье проведут архитектурный фестиваль

11 июля 2023, 12:10

Фото: istockphoto / io_nia

13 июля 2023 года в Центральном Доме архитектора пройдет архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья».

Архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья» посвящен новым вызовам и перспективам развития панельного домостроения, современным архитектурным и планировочным решениям жилых домов индустриального производства, стандартам качества жилищного строительства региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Главной целью проведения фестиваля стало выявление знаковых проектов архитектурно-градостроительного облика и лучших практик Подмосковья.

Победителей будут определять в 5 номинациях:
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории жилая недвижимость малой и средней этажности»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории жилая многоэтажная недвижимость»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории социальная инфраструктура»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории общественные здания и комплексы»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории промышленная недвижимость».

Победителей будут определять признанные специалисты, профессионалы в области архитектуры и градостроительства.

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#Подмсоковье
#архитектор
#архитектура
#конкурс
#фестиваль
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РоАд: Повышение утильсбора на ввозимые авто повлечёт потерю доходов и объёмов продаж
11 июля 2023, 12:23

Фото: iStock/Apriori1

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) потребовала у правительства отложить повышение суммы утилизационного сбора на ввозимые из-за рубежа автомобили. Об этом говорится в опубликованном на их сайте письме.
Увеличение сборов должно начаться 1 августа 2023 года. РоАД считает эту меру необходимой, но принять её сейчас – преждевременный шаг, по мнению Ассоциации. В настоящее время рынок далёк от показателей предыдущих лет. В России продано на 77,5 тысяч меньше автомобилей, чем в 2021 году. 

«Постановление правительства получит обратный эффект — будут не защита российского российского автобизнеса, а потеря доходов и объёма продаж», — считают в РоАД.

Мера ухудшит и так нестабильные российско-китайские отношения в сфере автомобилестроения, а также усугубит дефицит транспортных средств в стране и ослабит спрос покупателей из-за неизбежного роста цен. 

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» и «АвтоВАЗ» пообещали не повышать цены на свои автомобили в связи с повышением утильсбора. Однако позже «АвтоВАЗ» всё-таки анонсировал повышение цен. 

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#утильсбор
#авто
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ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ
11 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ провели задержание уроженца Пермского края за финансовую поддержку ВСУ.
Задержанный гражданин РФ работал в одном из банков и переводил средства на нужды украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ВСУ закупали на выделенные деньги БПЛА, тепловизоры и другую необходимую технику. Деньги россиянин переводил на счет украинской организации. В отношении уроженца Пермского края возбуждено уголовное дело. 

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#ФСБ
#задержание
#ВСУ
#Пермский край
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«АвтоВАЗ»: Необходимо принять закон о локализации автомобилей для такси
11 июля 2023, 11:11

Фото: iStock/Fahroni

«АвтоВАЗ» ждёт скорого принятия законопроекта, регламентирующего требования к локализации автомобилей для такси и каршеринга. Об этом на «Иннопроме-2023» сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.
«Это на самом деле абсолютно разумная политика: никто не удивляется, что на улицах у нас автобусы и электробусы российские. И такси, я считаю, тоже должны быть локализованы. Это могут быть разные бренды – китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории РФ и иметь определенный уровень локализации», – уточнил эксперт.

Законопроект ещё не согласован на уровне правительства, поскольку необходимо проверить автомобильную промышленность на возможность выполнения такого заказа. Кроме того, «регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода», уверен премьер-министр Михаил Мишустин. 

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#законопроект
#авто
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Депутат Госдумы Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе
11 июля 2023, 11:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки депутат Государственной Думы Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе, в ходе которого рассказала о строительстве социально-важных объектов инфраструктуры и о развитии культуры и спорта в округе.
Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина провела встречу с жителями городского округа Химки, в рамках которой доложила о строительстве спортивных сооружений, программе по созданию открытых спортивных площадок, в том числе на базе школьных стадионов, а также рассказала жителям об успехах в строительстве и ремонте дорожной сети муниципалитета, успехах в области здравоохранения и другом, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Мероприятие посетили члены и сторонники партии, депутаты, представители Администрации городского округа, трудовых коллективов и организаций.
«Городской округ Химки является лидером по многим вопросам. Развивается бизнес и экономика, решается вопрос с обманутыми дольщиками и транспортными развязками. Еще во время избирательной компании жители говорили мне, что хотят проводить свой досуг в Химках. За этот небольшой период в городском округе обновилось большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств. Мы видим изменения во всех сферах: в образовании, здравоохранении, ЖКХ, культуре и спорта», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.  
В ходе встречи, Ирина Роднина поблагодарила администрацию округа и главу Химок Дмитрия Волошина за отличную работу. 

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#Химки
#Ирина Роднина
#депутат
#Госдума
#Государственная Дума
#Единая Россия
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ЦППК поделилась историей любви машиниста
11 июля 2023, 10:40

Фото: istockphoto / wellphoto

Сотрудник АО «Центральная ППК» сделал ​предложение руки и сердца своей возлюбленной по громкой связи в поезде, ​которых ехал ​по Курскому направлению.

Начальство Сотрудник АО «Центральная ППК» разрешило своему сотруднику сделать предложение своей девушке в необычной обстановке — в поезде по громкой связи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Если честно, такого я не ожидала. Когда я в поезде услышала голос Антона и он сказал, что сейчас будет объявление, я сразу почувствовала, что это как-то связано со мной. А потом у меня просто дыхание перехватило от радости и смущения. Я думала, что это все, но на Курском вокзале Антон вышел из кабины и подарил мне букет и кольцо! Это была просто буря эмоций!», — поделилась возлюбленная машиниста электропоезда Катя.


Такое романтичное событие однозначно станет одним из самых ярких в будущем семейном альбоме. АО «Центральная ППК» соединяет не только города, но и помогает влюбленным соединить свои сердца.

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#ЦППК
#история любви
#машинст
#Минтранс
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Депутат Немкин: Завершается работа над законопроектом о регистрации компаний под виртуальным адресом
11 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/ronstik

В Госдуме предложили регистрировать компании под виртуальным электронным адресом. Об этом сообщил депутат ГД Антон Немкин в беседе с РБК.
Предоставление компании виртуального адреса является распространённой практикой в других странах. Она подразумевает регистрацию фирмы по электронному адресу вместо физического, поскольку многие компании, работающие удалённо, не имеют офиса.

"В современных реалиях бизнесу, в особенности в сфере информационных технологий, нет необходимости иметь помещение, в котором располагается исполнительный орган. Все сотрудники компании, в том числе ее руководство, могут работать удаленно, из разных мест. Встречи могут проводиться посредством аудио- и видеосвязи. Документы могут подписываться с помощью электронных цифровых подписей. При необходимости сотрудники могут встречаться в арендуемом на определенное время коворкинге", – сказал Немкин. 

С таким предложением выступили представители фракции «Новые люди» и член комитета по информполитике Антон Немкин. Введением этого законопроекта парламентарии хотят внести изменения в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Гражданский кодекс. 

По словам Немкина, для реализации законопроекта будет разработана нормативно-правовая база, благодаря которой станет возможным использование Business ID. 

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#бизнес
#законопроект
#Госдума
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Более 100 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»
11 июля 2023, 10:12

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.
Программа «Приведи друга» предусматривает денежную выплату от 30 до 50 тысяч рублей при трудоустройстве медицинского работника по рекомендации сотрудника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Программу «Приведи друга» мы запустили в Подмосковье в прошлом году. И видим, что она пользуется спросом среди медицинских специалистов. За это время в медорганизации Подмосковья трудоустроились более 350 медицинских специалистов, а с начала года – 104», — рассказала Первый Заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Лидерами по числу приглашенных медицинских сотрудников стали: Красногорск, Сергиев-Посад, Пушкино, Воскресенск, Одинцово. Самыми популярными специальностями отмечены: фельдшер скорой помощи (21), медицинская сестра (20), терапевт участковый (8), травматолог-ортопед (8), фельдшер (5), анестезиолог-реаниматолог (5). 

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#медработники
#работа
#трудоустройство
#медицина
#Приведи друга
#меры поддержки
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Подмосковных родителей призывают напомнить детям правила безопасности на железной дороге
11 июля 2023, 09:46

Фото: istockphoto / den-belitsky

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает родителей провести со своими детьми профилактические беседы по поводу безопасного поведения на железной дороге.

Половина несчастных случаев с летальным исходом на железнодорожных путях случается из-за нарушения правил перехода через пути, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Родители должны научить своих детей правилам безопасности при переходе железной дороги: переходить железнодорожные пути необходимо только по специально оборудованным пешеходным переходам, мостам и тоннелям, не игнорировать сигналы светофора и звуковую сигнализацию на переходах и переездах, не заходить за ограничительную черту у края платформы, быть внимательными и осторожными при переходе путей, обязательно оценивать ситуацию и не отвлекаться на телефон.


Сотрудники Минтранса регулярно проводят профилактические беседы о соблюдении правил безопасности ж/д путях. 

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#Минтранс
#железная дорога
#безопасность
#дети
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Минэнерго РФ: Луганская ТЭС будет частично переведена на уголь
11 июля 2023, 09:42

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак заявил, что работа Луганской ТЭС будет частично переведена на уголь.
Решение было обусловлено необходимостью наращивания загрузки угольных предприятий из новых регионов России. Об этом Минэнерго РФ сообщило по итогам совещания по вопросам работы ТЭК ЛНР.

Грабчак указал на то, что нужно развивать отрасль по сбыту угля, который добывается в присоединенных районах. Для того, чтобы поддерживать работу станции, два котла могут перевести на уголь. В ходе совещания, также обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону. Сообщается о восстановительных работах газопроводов и подстанций. 

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#ТЭС
#Луганск
#Минэнерго
#Россия
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