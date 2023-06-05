В Подмосковье проведут больше 2 тысяч спортивных мероприятий

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Также, Дмитрий Абаренов отметил, что по данным министерства физической культуры и спорта региона порядка 2 миллионов человек смогут принять участие в спортивных мероприятиях.
«Спорт становится идеологией для наших жителей, и существенно растет запрос на спорт. <…>. Мы это видим по заявкам на все наши мероприятия, и естественно мы по вашему поручению (губернатора Подмосковья Андрея Воробьева) наращиваем календарь спортивных мероприятий», – отметил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.В рамках проекта «Лето в Подмосковье» 2023 будут проведены мероприятия по пяти видам спорта: футбол, баскетбол, велогонки, различные забеги и волейбол.
Уже проводятся бесплатные дружеские забеги в парках и на набережных на 5 км с фиксацией времени. Каждую субботу в 09:00 утра.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев отметил важность проведения спортивных мероприятий в регионе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.