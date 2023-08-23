В Подмосковье проведут вебинар о программах дошкольного образования

Фото: istockphoto / dolgachov
В вебинаре будет интересно принять участие подмосковным педагогам. Спикерами станут специалисты кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования Академии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Пройти регистрацию на вебинар можно по ссылке.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
Читайте также:
Российское общество «Знание» проведет ряд мероприятий в субъектах РФ.
В ноябре пройдет молодежный форум «Большие смыслы».Сотрудники подмосковных школ прошли обучение по программе «Специалист цифровой трансформации».