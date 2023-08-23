В Подмосковье проведут вебинар о программах дошкольного образования

Система-112 Московской области создана 1 июня 2015 года и работает уже 8 лет, за которые операторам удалось принять около 78 миллионов звонков.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112», за это время операторы приняли и обработали более 77 миллионов вызовов.

Согласно статистике, на протяжении всех лет работы службы спасения самыми массовыми остаются обращения, адресованные скорой медицинской помощи — более 70%, обращения в полицию и ГИБДД составляют 23%, остальные 7% вызовов приходятся на пожарную охрану, аварийную газовую службу, службу «Антитеррор» и другие службы.

Ежедневно на горячую линию службы спасения выходят около 400 операторов, среди которых психологи, лингвисты, сурдопереводчики и другие. Так, в службу спасения может позвонить даже иностранец или человек с нарушениями слуха или речи.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Читайте также:

В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.

По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно.