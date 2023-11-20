В Подмосковье провели лекции по правовой грамотности детей

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
В Подмосковье прошли просветительские мероприятия по повышению уровня правовой грамотности детей и подростков. Юридические консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детскородительских отношений прошли 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
«В разных муниципалитетах Подмосковья наши общественные помощники рассказали ребятам об истории праздника, о важных документах, принятых в этот день – Декларации и Конвенции о правах и обязанностях детей. Отдельное внимание уделили антикоррупционному просвещению и пропаганде антикоррупционного поведения», – отметила Фаевская.Она добавила, что благодаря таким мероприятиям дети и подростки получают возможность больше узнать о своих правах, об организациях, защищающих права несовершеннолетних, а также о том, куда обращаться в случае нарушения прав.
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