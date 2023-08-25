В Подмосковье провели семинары для мигрантов по интеграции в российское общество

Фото: ГУРБ МО
Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с Духовным управлением мусульман провели несколько семинаров по адаптации трудовых мигрантов в российское общество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУРБ.
Встречи проходят на крупных предприятиях и в логистических центрах, где работает большое количество иностранцев. В августе такие семинары провели в Чехове, Электростали и Подольске. Участие в них приняли более 200 человек.
Там добавили, что в этом году проводить такие мероприятия планируют регулярно. Она нацелены на противодействие незаконной миграции, пресечение нарушений порядка и законов со стороны иностранных граждан.
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«Организаторы, сотрудники и представители местных религиозных организаций мусульман обсудили вопросы, связанные с правами трудовых мигрантов и деятельностью в России. Участникам изложили подробную информацию о миграционном, трудовом и уголовном законодательстве, подчеркнули, что для успешной интеграции в российское общество необходимо изучение русского языка», – отметили в ГУРБ.
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Лора Луганская