В Подмосковье пройдет акция для школьников «Навстречу звездам и мечтам»

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В честь Валентины Терешковой проведут культурно-образовательную акцию для школьников
Минкульт совместно с Минпросвещения, в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», проведут в Московской области акцию «Навстречу звездам и мечтам», сообщает Министерство культуры РФ.
Акция приурочена к полету первой женщины-космонавта Валентины Терешковой 16 июня 1963 года, и пройдет с 16 по 20 июня.
Крупнейшие космические музеи России, расположенные в Калуге, Кемерово, Самаре, а также родном Терешковой Ярославе подготовят для школьников уникальные видео-экскурсии, которые можно будет посмотреть на портале «Културадляшкольников.РФ».
В рамках акции ученики смогут проверить свои творческие способности и создать тематический видеоролик «Первая женщина-космонавт». 30 лучших работ будут опубликованы на вышеуказанном портале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во Всероссийском конкурсе «Содружество Орлят России» победили учащиеся химкинской школы №26.
Акция приурочена к полету первой женщины-космонавта Валентины Терешковой 16 июня 1963 года, и пройдет с 16 по 20 июня.
В рамках акции ученики смогут проверить свои творческие способности и создать тематический видеоролик «Первая женщина-космонавт». 30 лучших работ будут опубликованы на вышеуказанном портале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во Всероссийском конкурсе «Содружество Орлят России» победили учащиеся химкинской школы №26.
Евгения Парфентьева