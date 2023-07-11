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В Подмосковье пройдет конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям

11 июля 2023, 12:48

Фото: istockphoto / Ta Nu

Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям в Подмсковье будет проходить в третий раз.
В конкурсе будут участвовать средства Фонда-оператора президентских грантов на развитие гражданского общества в Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Общая сумма субсидий в этот раз составит свыше 82 миллионов рублей.


Прием заявок на участие в конкурсе стартует 17 июля и завершится 15 августа.

Благодаря конкурсу можно будет получить финансовую поддержку на реализацию социально-важных проектов по грантовым направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность.
«В Московской области зарегистрировано более 1,5 тысяч некоммерческих организаций. Безусловно, они делают важные добрые дела для развития нашего Подмосковья, а мы их всячески поддерживаем, в том числе и финансово. В прошлом году совместно с Фондом президентских грантов мы выделили более 70 миллионов рублей на поддержку социально значимых инициатив, благодаря чему был поддержан 41 проект, направленный на развитие гражданского общества в Московской области», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Узнать подробности конкурса можно на сайте.

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#Конкурс
#некоммерческая организация
#грант
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В Москве в июне вырос спрос на недвижимость в новостройках
11 июля 2023, 13:09

Фото: istockphoto.com/fotoksa

Спрос на недвижимость в столичных новостройках вырос на 6,4% за июнь.
Отмечается, что по итогам месяца в новостройках Москвы заключено 5,5 тыс. сделок с заключением ДДУ, а средняя цена квартиры составила 16 млн рублей.

Как передают «Дни.ру», 69,9% от всех купленных квартир в новостройках в «старой» Москве было приобретено в ипотеку.

В то же время, в московском районе Лефортово ввели в эксплуатацию новостройку на 102 квартиры по программе реновации.

«Односекционный монолитный дом общей площадью более 13 тыс. кв. м стал четвертым по счёту, сданным на территории ЮВАО с начала года. Здание построено по индивидуальному проекту, благодаря которому отлично вписалось в историческую застройку района Лефортово», — приводит АГН «Москва» слова руководителя комитета государственного строительного надзора столицы Игоря Войстратенко.

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#недвижимость
#Москва
#новостройки
#спрос
#цена
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Найдены туристы с детьми, пропавшие во время сплава по реке в Пермском крае
11 июля 2023, 13:00

Фото: iStock/Matt Anderson

Туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае, нашли живыми и здоровыми.
Министерство территориальной безопасности региона сообщило, что туристы найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В группе было более 20 туристов, включая 11 ​детей. Маршрут заплыва был протяженностью 175 километров. 9 июля туристы должны были прибыть к месту назначения, однако, ​на связь не вышли. Была начата поисковая операция. 

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#Пермский край
#речка
#туристы
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Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за фейки об СВО
11 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch за фейки о ВС РФ.
По информации суда, платформа транслировала недостоверную информацию о ходе СВО. Сервис привлечен к административной ответственности сразу по двум протоколам. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

За неудаление сервисом трансляций с недостоверными сведениями об СВО, он был оштрафован на 4 миллиона рублей. За видео, пропагандирующее азартные игры и онлайн-казино, платформе придется заплатить 4 миллиона рублей. 

Представитель стримсервиса на заседание не явился. 

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#суд
#штраф
#СВО
#фейки
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РоАд: Повышение утильсбора на ввозимые авто повлечёт потерю доходов и объёмов продаж
11 июля 2023, 12:23

Фото: iStock/Apriori1

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) потребовала у правительства отложить повышение суммы утилизационного сбора на ввозимые из-за рубежа автомобили. Об этом говорится в опубликованном на их сайте письме.
Увеличение сборов должно начаться 1 августа 2023 года. РоАД считает эту меру необходимой, но принять её сейчас – преждевременный шаг, по мнению Ассоциации. В настоящее время рынок далёк от показателей предыдущих лет. В России продано на 77,5 тысяч меньше автомобилей, чем в 2021 году. 

«Постановление правительства получит обратный эффект — будут не защита российского российского автобизнеса, а потеря доходов и объёма продаж», — считают в РоАД.

Мера ухудшит и так нестабильные российско-китайские отношения в сфере автомобилестроения, а также усугубит дефицит транспортных средств в стране и ослабит спрос покупателей из-за неизбежного роста цен. 

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» и «АвтоВАЗ» пообещали не повышать цены на свои автомобили в связи с повышением утильсбора. Однако позже «АвтоВАЗ» всё-таки анонсировал повышение цен. 

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#утильсбор
#авто
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В Подмосковье проведут архитектурный фестиваль
11 июля 2023, 12:10

Фото: istockphoto / io_nia

13 июля 2023 года в Центральном Доме архитектора пройдет архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья».
Архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья» посвящен новым вызовам и перспективам развития панельного домостроения, современным архитектурным и планировочным решениям жилых домов индустриального производства, стандартам качества жилищного строительства региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Главной целью проведения фестиваля стало выявление знаковых проектов архитектурно-градостроительного облика и лучших практик Подмосковья.

Победителей будут определять в 5 номинациях: 
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории жилая недвижимость малой и средней этажности»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории жилая многоэтажная недвижимость»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории социальная инфраструктура»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории общественные здания и комплексы»;
— Номинация «Лучший проект Подмосковья категории промышленная недвижимость».

Победителей будут определять признанные специалисты, профессионалы в области архитектуры и градостроительства.

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#Подмсоковье
#архитектор
#архитектура
#конкурс
#фестиваль
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ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ
11 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ провели задержание уроженца Пермского края за финансовую поддержку ВСУ.
Задержанный гражданин РФ работал в одном из банков и переводил средства на нужды украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ВСУ закупали на выделенные деньги БПЛА, тепловизоры и другую необходимую технику. Деньги россиянин переводил на счет украинской организации. В отношении уроженца Пермского края возбуждено уголовное дело. 

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#ФСБ
#задержание
#ВСУ
#Пермский край
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«АвтоВАЗ»: Необходимо принять закон о локализации автомобилей для такси
11 июля 2023, 11:11

Фото: iStock/Fahroni

«АвтоВАЗ» ждёт скорого принятия законопроекта, регламентирующего требования к локализации автомобилей для такси и каршеринга. Об этом на «Иннопроме-2023» сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.
«Это на самом деле абсолютно разумная политика: никто не удивляется, что на улицах у нас автобусы и электробусы российские. И такси, я считаю, тоже должны быть локализованы. Это могут быть разные бренды – китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории РФ и иметь определенный уровень локализации», – уточнил эксперт.

Законопроект ещё не согласован на уровне правительства, поскольку необходимо проверить автомобильную промышленность на возможность выполнения такого заказа. Кроме того, «регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода», уверен премьер-министр Михаил Мишустин. 

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#законопроект
#авто
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Депутат Госдумы Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе
11 июля 2023, 11:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки депутат Государственной Думы Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе, в ходе которого рассказала о строительстве социально-важных объектов инфраструктуры и о развитии культуры и спорта в округе.
Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина провела встречу с жителями городского округа Химки, в рамках которой доложила о строительстве спортивных сооружений, программе по созданию открытых спортивных площадок, в том числе на базе школьных стадионов, а также рассказала жителям об успехах в строительстве и ремонте дорожной сети муниципалитета, успехах в области здравоохранения и другом, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Мероприятие посетили члены и сторонники партии, депутаты, представители Администрации городского округа, трудовых коллективов и организаций.
«Городской округ Химки является лидером по многим вопросам. Развивается бизнес и экономика, решается вопрос с обманутыми дольщиками и транспортными развязками. Еще во время избирательной компании жители говорили мне, что хотят проводить свой досуг в Химках. За этот небольшой период в городском округе обновилось большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств. Мы видим изменения во всех сферах: в образовании, здравоохранении, ЖКХ, культуре и спорта», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.  
В ходе встречи, Ирина Роднина поблагодарила администрацию округа и главу Химок Дмитрия Волошина за отличную работу. 

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#Химки
#Ирина Роднина
#депутат
#Госдума
#Государственная Дума
#Единая Россия
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ЦППК поделилась историей любви машиниста
11 июля 2023, 10:40

Фото: istockphoto / wellphoto

Сотрудник АО «Центральная ППК» сделал ​предложение руки и сердца своей возлюбленной по громкой связи в поезде, ​которых ехал ​по Курскому направлению.

Начальство Сотрудник АО «Центральная ППК» разрешило своему сотруднику сделать предложение своей девушке в необычной обстановке — в поезде по громкой связи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Если честно, такого я не ожидала. Когда я в поезде услышала голос Антона и он сказал, что сейчас будет объявление, я сразу почувствовала, что это как-то связано со мной. А потом у меня просто дыхание перехватило от радости и смущения. Я думала, что это все, но на Курском вокзале Антон вышел из кабины и подарил мне букет и кольцо! Это была просто буря эмоций!», — поделилась возлюбленная машиниста электропоезда Катя.


Такое романтичное событие однозначно станет одним из самых ярких в будущем семейном альбоме. АО «Центральная ППК» соединяет не только города, но и помогает влюбленным соединить свои сердца.

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#история любви
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