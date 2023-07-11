В Подмосковье пройдет конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям

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Общая сумма субсидий в этот раз составит свыше 82 миллионов рублей.
Благодаря конкурсу можно будет получить финансовую поддержку на реализацию социально-важных проектов по грантовым направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность.
«В Московской области зарегистрировано более 1,5 тысяч некоммерческих организаций. Безусловно, они делают важные добрые дела для развития нашего Подмосковья, а мы их всячески поддерживаем, в том числе и финансово. В прошлом году совместно с Фондом президентских грантов мы выделили более 70 миллионов рублей на поддержку социально значимых инициатив, благодаря чему был поддержан 41 проект, направленный на развитие гражданского общества в Московской области», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Узнать подробности конкурса можно на сайте.
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