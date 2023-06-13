В Подмосковье пройдет конкурс «Послы Победы. Ленинград»

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Жители Московской области смогут принять участие в конкурсе «Послы Победы. Ленинград»
Всероссийской общественное движение «Волонтеры Победы» проведет в Подмосковье конкурс «Послы Победы. Ленинград», сообщает «Волонтеры Победы».
Движение призвано сохранить и популяризовать патриотическую память, и уже объединяет 650.000 человек из 57 стран мира.
100 лучших добровольцев, которые примут участие в конкурсе, получать уникальную возможность стать частью Всероссийского проекта «Связь поколений».
Для участие в конкурсе необходимо подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф до 20 июня 2023 года. Результаты будут объявлены на официальной странице движения в социальной сети ВКонтакте 3 июля 2023 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минкульт совместно с Минпросвещения, в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», проведут в Московской области акцию «Навстречу звездам и мечтам».
Движение призвано сохранить и популяризовать патриотическую память, и уже объединяет 650.000 человек из 57 стран мира.
Для участие в конкурсе необходимо подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф до 20 июня 2023 года. Результаты будут объявлены на официальной странице движения в социальной сети ВКонтакте 3 июля 2023 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минкульт совместно с Минпросвещения, в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», проведут в Московской области акцию «Навстречу звездам и мечтам».
Евгения Парфентьева