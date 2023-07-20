В Подмосковье пройдет конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель»

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«ТВОЕ ДЕЛО» будет реализован в два этапа:
Во втором же этапе смогут принять участие школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории РФ и желающие попробовать себя в роли предпринимателей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с правила акции и заполнить анкету можно на официальном сайте https://tvoedelompr.ru.
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