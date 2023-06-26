В Подмосковье пройдет конкурс творческих идей «Росмолодежь.Добро»

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«Мы даем возможность инициативным людям раскрыть свой творческий потенциал и воплотить авторские идеи на лучших волонтёрских мероприятиях страны. Для нас важно увидеть предложения от нашей аудитории и найти в них уникальные решения для выражения общенациональной идентичности граждан России!», - так руководитель направления «Росмолодежь» прокомментировала цель конкурса.
Принять участие в конкурсе могут все граждане России в возрасте от 14 лет. Чтобы подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на участие необходимо перейти на официальный сайт агентства.
Отмечается, что идею конкурса предложили дети из семей военнослужащих в День защиты детей на смотровой площадке 89 этажа Бизнес-центра «Москва Сити».
Ранее «Радио 1» сообщало, что на фестивале «Как в сказке» выступили более 50 особенных детей из Подмосковья.