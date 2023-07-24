В Подмосковье пройдет молодежная премия «Время молодым»

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Участники премии смогут попробовать себя в шести номинациях, индивидуальных и командных конкурсах, а также попробовать себя в специальной категории «Молодежная столица России».
Чтобы стать участником Всероссийской молодежной премии необходимо зайти на официальный сайт движения «Росмолодежь» и заполнить заявку.
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