В Подмосковье пройдет образовательный проект для детских лагерей «День Цифры»

Фото: iStock/shironosov
Ко «Дню Цифры» в Московской области проведут детский проект в сфере информационных технологий
В Подмосковье пройдет новый сезон образовательного проекта для детских лагерей «День Цифры», который подготовлен Минцифры совместно с Минпросвещения, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
Целью проекта является профессиональная ориентация детей в возрасте от 7 до 17 лет в сфере цифровых технологий. Программа основана на материалах всероссийской образовательной акции «Урок цифры».
Проект поможет детям ознакомиться с популярными IT-профессиями в легкой, игровой форме. В прошлом году в акции приняли участие более шести тысяч лагерей во всех регионах России.
Программа рассчитана на один день и включает в себя такие увлекательные блоки как – командная игра по станциям «Цифровой код», проектная часть «Лагерь-АП (грейд)», интеллектуальная командная игра «ЦифроКвиз».
Ранее «Радио 1» сообщало, что на территории Московской области началась приемная кампания в медицинские колледжи.
Целью проекта является профессиональная ориентация детей в возрасте от 7 до 17 лет в сфере цифровых технологий. Программа основана на материалах всероссийской образовательной акции «Урок цифры».
Программа рассчитана на один день и включает в себя такие увлекательные блоки как – командная игра по станциям «Цифровой код», проектная часть «Лагерь-АП (грейд)», интеллектуальная командная игра «ЦифроКвиз».
Ранее «Радио 1» сообщало, что на территории Московской области началась приемная кампания в медицинские колледжи.
Евгения Парфентьева