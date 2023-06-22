В Подмосковье пройдет онлайн-встреча по вопросам обеспечения прав дольщиков

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В официальном телеграм-канале министерства жилищной политики Московской области 28 июня в 14:00 состоится прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
На онлайн-встрече выступят представители Министерства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области, которые ответят на интересующие вопросы дольщиков.
Участники встречи могут прислать все свои вопросы на электронную почту: mzhp_ds@mosreg.ru до 27 июня.Ранее сообщалось, что в Подмосковье в этом году обманутым дольщикам выдадут 12 тыс ключей от нового жилья. Такую цифру назвал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям региона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.