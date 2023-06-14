В Подмосковье состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

23 июня в Подмосковье стартует второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», благодаря которой соискатели смогут подобрать себе подходящую вакансию для работы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.



В ходе ярмарки трудоустройства, соискатели могут сразу пройти собеседование у нескольких работодателей, что повышает шансы найти работу.









«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» приняли участие более 7 500 человек. Второй этап в дополнение к традиционному очному формату предполагает онлайн формат», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.



В топе 10 предприятий, которые представят вакансии на ярмарке: «Ногинский комбинат строительных смесей», «Павлово-Посадский Гофрокомбинат», «Криогенмаш», «Спортмастер», «Лента», «Комус», вакансии крестьянско- фермерского хозяйства Олега Сироты, «КЕРАМА МАРАЦЦИ», Системы ПБО «Вкусно и Точка», «ФМ Ложистик Восток».Для работодателей ярмарка трудоустройства является тоже интересным мероприятием, где они могут презентовать свою компанию и выбрать перспективных, опытных сотрудников в свою команду.Особенностью данной ярмарки станет online-площадка, посетить которую сможет любой желающий, где бы он ни находился.

Ярмарка будет проходить более, чем на 20 площадках, подробнее о местах проведения мероприятий можно узнать на сайте. Две флагманские площадки развернутся в Подольске и Ногинске.

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