В Подмосковье работают уже 18 крупных катков с искусственным покрытием

Фото: Минблаго МО
Для жителей и гостей Московской области в регионе уже открыто 18 больших катков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Сегодня на территории региона функционируют 18 крупных катков. Всего в этом году в Подмосковье будет открыто более 180 катков. До конца декабря появятся 30 больших катков с искусственным покрытием», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.По данным министерства, четыре первых катка начали работу ещё осенью в Черноголовке, Одинцово, Химках и Красногорске.
В прошедшую субботу катки заработали в Центральном парке Люберец и в Одинцовском парке Раздолье. А в воскресенье состоялось долгожданное открытие большого катка в Павшинской Пойме городского округа Красногорск.
Во всех парках создана праздничная атмосфера. Посетителей встречают украшенные входные группы, иллюминация, тёплые зоны с очагами, тематические фотозоны и музыкальное сопровождение.
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