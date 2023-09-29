В Подмосковье расчистили последний водоём по программе «100 прудов и озёр»

Фото: Минэкологии МО
«Спецтехника выловила с водной поверхности излишнюю растительность в водоёме на реке Никажель. Из пруда извлекли весь бытовой мусор, привели в порядок прибрежную территорию площадью 7 га», – рассказали в ведомстве «Интерфаксу».Программа «100 прудов и озёр» стартовала в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Предполагалось завершить её в 2023-м. За три года удалось расчистить 163 водоёма, с начала нынешнего года – 40.
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