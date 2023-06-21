В Подмосковье расширят комплекс по производству очистных сооружений

Разрешение на строительство цеха по изготовлению очистных сооружений выдано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственного цеха по изготовлению очистных сооружений в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Земельный участок для расширения предприятия ООО «БиоПроект Пересвет» выделен по программе импортозамещения. Размер инвестиций для реализации проекта составит 60 млн рублей.





Новое здание площадью 1287 кв. метров войдет в состав уже действующего комплекса компании «БиоПроект», специализирующейся на выпуске очистных сооружений. Предприятие будет производить комплексную очистку воды для инженерных систем водоотведения и канализации, блоков ультрафиолетовой обработки воды, накопительных резервуаров и др.

Реализация проекта создаст в регионе 20 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.



Ранее сообщалось, что подмосковные компании смогут получить до 150 млн рублей на импортозамещение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.