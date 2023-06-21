В Подмосковье расширят комплекс по производству очистных сооружений

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственного цеха по изготовлению очистных сооружений в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Земельный участок для расширения предприятия ООО «БиоПроект Пересвет» выделен по программе импортозамещения. Размер инвестиций для реализации проекта составит 60 млн рублей.
Новое здание площадью 1287 кв. метров войдет в состав уже действующего комплекса компании «БиоПроект», специализирующейся на выпуске очистных сооружений. Предприятие будет производить комплексную очистку воды для инженерных систем водоотведения и канализации, блоков ультрафиолетовой обработки воды, накопительных резервуаров и др.
Реализация проекта создаст в регионе 20 новых рабочих мест.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Ранее сообщалось, что подмосковные компании смогут получить до 150 млн рублей на импортозамещение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.