В Подмосковье расскажут, как приобрести землю под развитие бизнеса

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
Спикером будет Ольга Кораблина — Начальник Управления подготовки земельно-имущественных торгов ГКУ МО «РЦТ», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Всем участникам встречи расскажут о том, как найти земельный участок под бизнес на Портале ЕАСУЗ и на инвестиционном портале Московской области, а также что нужно субъектам малого и среднего предпринимательства, чтобы участвовать в торгах и об особенностях предоставления участков СМП.
Прямой эфир будет проходить в телеграм-канале.
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