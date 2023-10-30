В Подмосковье рассматривают возможность установки системы безопасности от утечек газа

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил ответственным лицам рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.
«Очевидно, что случаи трагически показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. Часто это одиноко проживающие пенсионеры. Здесь я предлагаю особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
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Мира Полтева