В Подмосковье раздали 5 тыс автовизиток с правилами дорожного движения

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«С одной стороны, это обычная автовизитка, а с другой – носитель важной информации, которую важно знать всем участникам дорожного движения. Соблюдение ПДД – основа безопасного движения, гарантия снижения аварийности на дорогах, сохранения здоровья и жизни людей», – сказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.
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