В Подмосковье разрабатывают механизм строительства жилья для сельхозработников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области отметил важным, внедрения доходчивого механизма возможности приобретения и строительства жилья специалистами в сельском хозяйстве.
«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Сельская ипотека — это программа льготного приобретения жилья, которая действует во всех регионах страны, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Читайте также:
В Подмосковье рассматривают возможность установки системы безопасности от утечек газа
Глава Мособлгаза Баранов рассказал о старте нового проекта
Андрей Воробьёв рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье
Мира Полтева