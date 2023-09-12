В Подмосковье разработали алгоритм для борьбы с навалами мусора

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Совместно с Мингосом мы долго, практически 2 недели, разрабатывали алгоритм единый, который может применяться по каждой из этих площадок. По каждой площадке должны быть определены причины и предпринято быстрое решение. Это поможет исключить факт накопления отходов. Затем специалисты будут принимать комплексное решение проблемы и контролировать ситуацию», — рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.В Московской области работает система Redmine, в которую уже загружены 72 площадки по сбору мусора из 100. В этой системе фиксируются все этапы решения проблемы с навалами мусора.
Читайте также:
В Московском регионе тестируют электромусоровоз.
Штрафы за незаконную транспортировку мусора в Подмосковье составили более 164 миллионов рублей.
В Ленобласти сделают арт-объекты из ненужной упаковки от подмосковного сыра.