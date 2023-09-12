В Подмосковье разработали алгоритм для борьбы с навалами мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что ничего дороже, чем доверие жителей, для которых работаешь, в правительственной сфере не может быть.

«Большая территория, развивающийся регион. Мы часто об это говорим, видим, каждый в своем муниципалитете, в своих городах. Выборы – это всегда очень ответственный и сложный, важный этап в жизни и страны, и региона, и муниципалитета. Мы с вами претендуем на то, что активно осуществляем обратную связь, встречи, различные обращения, комментарии – все то, что технологичный мир сегодня предоставляет является очень важным элементом нашей работы», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах — это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры.По данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал на выборах губернатора 83,68% голосов.