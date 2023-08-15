В Подмосковье разработали новый механизм заключения контрактов.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Ранее в одном контракте было объединено много объектов, но при этом не было дробных сроков. Сейчас мы предложили включать в контракт объекты общей площадью не более 21 тыс. м². Также разные контракты были на ремонт асфальта, замену детских игровых площадок и других элементов — не было комплексности, когда можно было бы заходить одним подрядчиком на объект и проводить работы целиком», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
В 2024 году произойдет разделение контрактов на этапы:
— демонтажные работы;
— устройство бортового камня;
— фрезерование;
— устройство основания;
— устройство асфальтобетонного покрытия.
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