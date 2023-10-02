В Подмосковье разработан единый стандарт организации поликлиник

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
На территории Московской области были разработаны единые требования к условиям организации поликлиник и стационаров.
«Мы разработали стандарт поликлиник и в прошлом году утвердили стандарт стационаров», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Основной целью введения стандарта стало повышение организации работы медицинских учреждений, создание комфортной среды при организации медицинской помощи, а также единого бренда и положительного образа медицинских организаций.
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Алиса Сергиенко