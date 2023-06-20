В Подмосковье реконструировали свиноводческий комплекс

В Серебряных Прудах завершили реконструкцию свиноводческого комплекса, который позволит увеличить производство мясных продуктов в Подмосковье

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию свиноводческого комплекса в городском округе Серебряные Пруды, после проведенном реконструкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Застройщиком выступил ООО «СПФ Агро», инвестиции которого составили 400 млн рублей.





Площадь застройки составила 62 000 кв. метров. В рамках реконструкции объекта, на территории свиноводческого комплекса, содержащего более 26 тысяч голов, были построены здание доращивания поросят, пять переходных галерей, здание для отгрузки свиней и новая лагуна на 16 тысяч кв. метров.

Реализация проекта позволит увеличить производство мясных продуктов в Подмосковье и поможет создать 15 новых рабочих мест.