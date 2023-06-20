В Подмосковье реконструировали свиноводческий комплекс

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию свиноводческого комплекса в городском округе Серебряные Пруды, после проведенном реконструкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Застройщиком выступил ООО «СПФ Агро», инвестиции которого составили 400 млн рублей.
Площадь застройки составила 62 000 кв. метров. В рамках реконструкции объекта, на территории свиноводческого комплекса, содержащего более 26 тысяч голов, были построены здание доращивания поросят, пять переходных галерей, здание для отгрузки свиней и новая лагуна на 16 тысяч кв. метров.
Реализация проекта позволит увеличить производство мясных продуктов в Подмосковье и поможет создать 15 новых рабочих мест.Реконструкция объекта осуществлялась при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Ранее сообщалось, что подмосковному фермеру предоставили в аренду на пять лет земельный участок в Серебряных Прудах площадью 90 га. Подробнее об этом читайте в нашем материале.