В Подмосковье реконструируют комбикормовый завод

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство существующего комбикормового завода,



Реконструкция завода будет проводиться в городе Кашира. АО «Куриное царство», входящая в группу компаний Черкизово, инвестирует в строительные работы 1 млрд рублей.

Реконструкция планируется на площади почти 7,5 тысяч кв. метров. Проектом предусмотрена установка новой производственной линии комбикормов и реконструкции склада готовой продукции. Это позволит увеличить производительность завода с 50 до 80 тонн в час. При производстве комбикормов на предприятии используется только качественное экологически чистое сырье, которое прошло проверку в санитарных лабораториях.

Реконструкция объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.







